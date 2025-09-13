Los 5 partidos de la jornada 1 de la UEFA Champions League que no debes perderte por nada en el mundo

La UEFA Champions League 2025/26 ya tiene a todos sus equipos clasificados a la fase de liga y el calendario ya fue revelado por la propia asociación europea . La primera jornada de dicha fase comenzará el día martes 16 de septiembre y nos esperan encuentros realmente apasionantes. Paris Saint Germain es el reciente campeón del torneo y buscará hacer un gran papel, aunque otros equipos como el FC Barcelona llegan con hambre de revancha.

Estos son los 5 mejores partidos de la Champions League durante la jornada 1

1. Bayern Múnich vs. Chelsea

El reciente campeón del mundo a nivel clubes, Chelsea, deberá visitar al Bayern Múnich en el Allianz Arena en esta primera jornada. Ambos equipos llegan en un gran nivel, pues ninguno de los dos han conocido la derrota en este inicio de temporada. Los ingleses regresarán a la Champions League, competición que tiene 10 datos increíbles , luego de tres años de ausencia. Mientras que los alemanes buscarán revancha tras ser eliminados en cuartos de final ante Inter de Milan.

Getty Images Bayern recibirá al Chelsea por Champions League

2. Liverpool vs. Atlético Madrid

Liverpool se despidió rápido de la edición pasada tras caer ante el PSG en octavos de final. Ahora, con jugadores como Florian Wirtz, Alexander Isak, Mohamed Salah, entre otros, buscará dar el golpe y llegar lejos. Por el lado del Atleti, si bien no empezó la temporada de gran manera, cuenta con jugadores destacados como Julián Álvarez, Álex Baena, Jan Oblak, quienes pueden ser un dolor de cabeza para los ‘Reds’ en Anfield.

3. Newcastle vs. FC Barcelona

Los dirigidos por Hansi Flick tendrán un duro debut ante Newcastle en Inglaterra. Si bien las ‘Urracas’ han sufrido varias bajas en este mercado de fichajes, serán una buena prueba para saber para qué está hecho el FC Barcelona esta temporada en la Liga de Campeones. Los españoles fueron uno de los mejores equipos de la temporada pasada y buscarán repetir lo ocurrido durante el año anterior.

Getty Images Newcastle recibirá al FC Barcelona

4. Manchester City vs. Napoli

Manchester City recibirá en el Etihad Stadium a los vigentes campeones de la Serie A. Será un partido con mucho atractivo, pues Kevin De Bruyne se enfrentara a sus excompañeros y Pep Guardiola aún está en deuda con los aficionados. El equipo ha bajado considerablemente su nivel y ya no es el ‘monstruo’ que era antes. Napoli podría dar el golpe en Inglaterra.

5. Juventus vs. Borussia Dortmund

Ambos equipos no se encuentran en su mejor momento, pero podrían ser una de las sorpresas en esta edición de la Champions. Los italianos se han reforzado con jugadores como Loïs Openda desde RB Leipzig y buscarán ser uno de los equipos a seguir en esta edición. Dortmund también tiene lo suyo, con jugadores como Carney Chukwuemeka o Aaron Anselmino.