Domènec Torrent recibió una noticia que le alegró la vida en Rayados: a muchos aficionados también

En Rayados de Monterrey las buenas noticias no paran. Domènec Torrent sigue en busca de su delantero que le ayude a hacer más goles. Por ahora, él y la afición podrán sonreír tras recuperar a dos lesionados en la defensa central. Uno de ellos venía siendo pieza fundamental para el equipo regiomontano, el otro sería un gran refuerzo. Víctor Guzmán se ausentó de los encuentros ante Puebla y Necaxa por una lesión que sufrió y tampoco pudo ser considerado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA.

Rayados del Monterrey son líderes generales del Apertura 2025. Hasta el momento no hay equipo que le haga sombra. En los próximos días se reincorporará uno de los futbolistas que más estaba esperando la afición. Carlos Salcedo llegó y en su primer día de entrenamiento se lesionó el ligamento. Si todo marcha bien, en dos jornada ya podría empezar a tener minutos.

@csalcedojr Carlos Salcedo tuvo una disminución de precio considerable después de irse de Tigres a la MLS; ahora forma parte de Rayados

Lesión de Salcedo le abrió las puertas a Sergio Ramos

Aunque parezca una locura, la lesión de Carlos Salcedo al inicio del Clausura 2025 le abrió las puertas a Sergio Ramos para que llegara como refuerzo a los Rayados. Cuando el Monterrey aseguraba tener una plantilla completa el defensor mexicano se rompió el ligamento. La directiva de La Pandilla sabía que necesitaba un central para fortalecer la zona baja y de inmediato salió la opción de Sergio Ramos.

Después de un torneo y medio, Sergio Ramos ha demostrado que es el líder que necesitaba el Monterrey en sus filas para poder comandar a un grupo de estrellas que buscan ganar de nueva cuenta el título. El último trofeo de la Liga BBVA MX que levantó el Monterrey fue el Apertura 2019 cuando vencieron al América en el Estadio Azteca

El calendario que se le viene al Monterrey

El Monterrey tiene 18 puntos de 21 posibles. Ha ganado seis encuentros y perdido uno en las siete jornadas que se han disputados. Su calendario no luce complicado en las siguientes fechas de la Liga BBVA MX. El domingo se enfrenta al Querétaro. Posteriormente enfrentará al América y después al Toluca. Para el 27 de septiembre choca ante Santos y una semana más tarde contra los Xolos.