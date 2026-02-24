La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a nada de arrancar con el partido inaugural entre la Selección Nacional y Sudáfrica en el histórico Estadio Banorte (antes Azteca). La justa veraniega provoca que las personas saquen su lado más fan, por lo que estos 7 diseños de uñas son ideales para apoyar a México. Conoce estos otros modelos para las aficionadas de Pumas, que sigue invicto en la Liga BBVA MX.

México hará historia al ser el único país en albergar 3 mundiales, hecho que llena de orgullo a los aficionados, que querrán ver al combinado azteca lograr una hazaña en esta edición mundialista. Por lo que es buena opción complementar tu outfit con el jersey verde con una buena manicura referente a la selección. Échales un ojo a estos modelos efecto espejo que son ideales para la fiesta o practicar un deporte.

Los 7 diseños para apoyar a la Selección Mexicana

1. Escudo selección

Nada mejor que en tus uñas impregnar el escudo de la Selección Nacional de México y hacer conjunto con tu jersey.

7 diseños de uñas para apoyar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026|IA

2. Colores tricolores

Una buena opción de diseños es optar por impregnar los colores que identifican al país: verde, blanco y rojo.

7 diseños de uñas para apoyar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026|Pinterest

3. Bandera de México

La Bandera de México siempre se ve en los partidos de la selección, por lo que también se verá bien en tu manicura.

7 diseños de uñas para apoyar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026|Pinterest

4. Estadio Banorte

Con este diseño le harás un homenaje al único estadio en el mundo que albergará 3 inauguraciones de mundiales.

7 diseños de uñas para apoyar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026|IA

5. Copa del Mundo

Tal vez seas la del buen augurio al llevar impregnada en tus uñas la Copa del Mundo y México se corone en casa.

7 diseños de uñas para apoyar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026|IA

6. Cultura mexicana

Luce con orgullo tus uñas en las cuales puedes impregnar la cultura mexicana, como personajes o lugares históricos, así como su gastronomía, la cual es reconocida a nivel mundial.

7 diseños de uñas para apoyar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026|Pinterest

7. Mascotas del mundial

México ha tenido mascotas de mundiales que han trascendido. En 1970 fue Juanito, en 1986 Piqué y en esta edición su nombre es Zayu.