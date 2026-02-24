7 diseños de uñas para apoyar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Falta menos de 4 meses para que se inaugure en el país el torneo más importante de futbol, por lo que levanta pasiones en aficionados
La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a nada de arrancar con el partido inaugural entre la Selección Nacional y Sudáfrica en el histórico Estadio Banorte (antes Azteca). La justa veraniega provoca que las personas saquen su lado más fan, por lo que estos 7 diseños de uñas son ideales para apoyar a México. Conoce estos otros modelos para las aficionadas de Pumas, que sigue invicto en la Liga BBVA MX.
México hará historia al ser el único país en albergar 3 mundiales, hecho que llena de orgullo a los aficionados, que querrán ver al combinado azteca lograr una hazaña en esta edición mundialista. Por lo que es buena opción complementar tu outfit con el jersey verde con una buena manicura referente a la selección. Échales un ojo a estos modelos efecto espejo que son ideales para la fiesta o practicar un deporte.
Los 7 diseños para apoyar a la Selección Mexicana
1. Escudo selección
Nada mejor que en tus uñas impregnar el escudo de la Selección Nacional de México y hacer conjunto con tu jersey.
2. Colores tricolores
Una buena opción de diseños es optar por impregnar los colores que identifican al país: verde, blanco y rojo.
3. Bandera de México
La Bandera de México siempre se ve en los partidos de la selección, por lo que también se verá bien en tu manicura.
4. Estadio Banorte
Con este diseño le harás un homenaje al único estadio en el mundo que albergará 3 inauguraciones de mundiales.
5. Copa del Mundo
Tal vez seas la del buen augurio al llevar impregnada en tus uñas la Copa del Mundo y México se corone en casa.
6. Cultura mexicana
Luce con orgullo tus uñas en las cuales puedes impregnar la cultura mexicana, como personajes o lugares históricos, así como su gastronomía, la cual es reconocida a nivel mundial.
7. Mascotas del mundial
México ha tenido mascotas de mundiales que han trascendido. En 1970 fue Juanito, en 1986 Piqué y en esta edición su nombre es Zayu.