Las 7 estrellas del Mundial 2026 que continúan sin equipo a días de la temporada

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ terminó hace unos días, pero el mercado de fichajes continúa abierto. Mientras varios futbolistas aprovecharon el torneo para cambiar de equipo, 7 figuras que fueron protagonistas en Estados Unidos, México y Canadá siguen como agentes libres, a la espera de definir su futuro antes del inicio de la nueva campaña.

Entre los nombres más importantes aparecen campeones de la Champions League, un ganador del Balón de Oro y una de las grandes revelaciones del Mundial. ¿Por qué motivo aún se encuentran sin equipo estas 7 estrellas del Mundial 2026?

Crédito: Mexsport

¿Quiénes son las figuras del Mundial 2026 que siguen sin equipo?

Aunque todos continúan sin contrato, todavía tienen varias semanas para negociar con algún club antes del cierre del mercado de verano en Europa y otros países.



Luka Modrić : el croata de 41 años terminó su contrato con el AC Milan y aún no anuncia su próximo destino.

: el croata de 41 años terminó su contrato con el AC Milan y aún no anuncia su próximo destino. Mohamed Salah : dejó el Liverpool tras nueve temporadas y continúa evaluando ofertas.

: dejó el Liverpool tras nueve temporadas y continúa evaluando ofertas. James Rodríguez : quedó libre después de finalizar su etapa con Minnesota United.

: quedó libre después de finalizar su etapa con Minnesota United. David Alaba : el defensor austríaco terminó su vínculo con el Real Madrid.

: el defensor austríaco terminó su vínculo con el Real Madrid. Riyad Mahrez : concluyó su contrato con el Al-Ahli de Arabia Saudita.

: concluyó su contrato con el Al-Ahli de Arabia Saudita. Franck Kessié : el marfileño también salió del Al-Ahli y busca nuevo club.

: el marfileño también salió del Al-Ahli y busca nuevo club. Vozinha: la revelación de Cabo Verde dejó el Chaves de Portugal y recientemente aseguró: "Voy a escoger un equipo que me quiera como futbolista y no por mercadeo".

TE PUEDE INTERESAR:

Todavía pueden cambiar de equipo

Los mercados de fichajes en Europa permanecerán abiertos hasta finales de agosto y comienzos de septiembre, mientras que en la Liga MX el registro de jugadores cerrará el 11 de septiembre. Por ello, todas estas figuras todavía tienen tiempo para encontrar un nuevo destino antes del comienzo definitivo de la temporada.