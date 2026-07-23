Se cansó de las teorías conspirativas de Argentina - España: contundente declaración del presidente del futbol argentino

Las teorías conspirativas que surgieron tras la derrota de la selección de Argentina ante España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ recibieron una respuesta directa de Claudio “Chiqui” Tapia. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para pedir que esto se detenga.

El “Chiqui” respaldó públicamente al plantel dirigido por Lionel Scaloni. En los últimos días, distintos videos de la intimidad de la Albiceleste alimentaron falsos rumores. Uno de los más comentados mostró a Lionel Messi (¿el mejor jugador del Mundial?) dando una arenga con un tono mucho más sereno de lo habitual antes de la final, con la frase “olvidémonos de todo”, lo que provocó interpretaciones.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - OCTOBER 04: (FROM L TO R) Gianni Infantino president of FIFA, Claudio Chiqui Tapia president of AFA and Alejandro Dominguez of CONMEBOL pose after a press conference at AFA as part of the official visit of President of FIFA Gianni Infantino to Buenos Aires to discuss Argentina, Uruguay and Paraguay joint candidacy for the FIFA 2030 World Cup on October 04, 2017 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)|Rodrigo Valle/Getty Images

Claudio Tapia pidió terminar con las especulaciones

En ese contexto, Claudio Tapia decidió romper el silencio con un mensaje contundente. El dirigente reconoció la superioridad de España en la final y descartó cualquier intento de justificar la derrota mediante teorías sin fundamento. Dio a entender que los argentinos deben “aprender a perder”.

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“No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias”, expresó.

Argentina solo disparó en 2 ocasiones durante los 120 minutos y ninguna fue al arco de Unai Simón.|REUTERS

“Duele perder. Nos duele porque somos competitivos, porque somos el equipo más ganador de la historia y porque el segundo puesto nunca nos conforma. Nos duele porque estamos acostumbrados a pelear hasta el final y porque seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo”, afirmó.

El respaldo al plantel de Argentina y a Lionel Scaloni

Tapia también puso el foco en el esfuerzo realizado por los futbolistas y el cuerpo técnico durante toda la concentración mundialista, destacando el compromiso mostrado a lo largo de más de 50 días de trabajo.

“Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta”, escribió.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina’s Lionel Messi looks dejected after losing the World Cup final REUTERS/Agustin Marcarian|Agustin Marcarian/REUTERS

Además, lanzó un mensaje dirigido a quienes continúan difundiendo versiones sobre presuntos conflictos internos. “Por eso, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol”, señaló.

La publicación concluyó con una frase que resume la postura tras la final de Argentina vs. España: “Acá no hay excusas. Acá se juega al futbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre”.

