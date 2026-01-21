8 cracks que tuvieron que irse a jugar a Guatemala porque la Liga BBVA MX les cerró las puertas

Durante estos últimos años, la Liga BBVA MX ha promovido el talento nacional dentro de la Primera División, sobre todo con la reducción a 9 jugadores extranjeros dentro de un plantel profesional del futbol mexicano. Con esta regla, la organización busca dar prioridad a los jugadores formados en nuestro país; sin embargo, no todos tienen la suerte de triunfar, por lo que deciden tomar rumbos totalmente distintos para sus carreras.

Existen ocho casos particulares de futbolistas nacidos en México que no tuvieron suerte dentro de la Liga BBVA MX y que hoy están dando todo de sí para destacar en la Primera División del futbol de Guatemala . A continuación, te dejamos el caso de cada jugador que no pudo triunfar en el futbol mexicano y que tuvo que buscar refugio en Centroamérica.

Los ocho futbolistas mexicanos que juegan en Guatemala actualmente

1. Ángel López

Nacido en Guasave, se formó en la cantera de Rayados de Monterrey y pasó por varios clubes de la Liga Expansión como Oaxaca, Dorados, Murciélagos y Venados. Desde 2023, decidió probar suerte en el Malacateco de Guatemala y se encuentra asentado allí con 28 años.

Ángel López, jugador mexicano de CD Malacateco|Crédito: CD Malacateco / FB

2. Ernesto Monreal

Se crio en Pinos y desde muy pequeño formó parte de las fuerzas básicas de Pachuca. Sin embargo, nunca pudo debutar en la Liga BBVA MX y pasó por clubes del ascenso como Mineros de Zacatecas y Celaya. En julio de 2025 dejó el futbol mexicano para sumarse al Comunicaciones FC de Guatemala con 27 años de edad.

3. Gael Sandoval

De origen en Guadalajara, Sandoval se formó en la cantera de Santos Laguna y debutó como profesional en Juárez FC. También tuvo un extenso paso por Chivas y jugó para Mazatlán, pero en 2023 se quedó sin equipo y decidió probar suerte en la Liga Expansión jugando para Leones Negros. En 2025 fichó por el Alianza FC de El Salvador, pero a los seis meses quedó libre y fichó por Comunicaciones con 30 años de edad.

4. Miguel Jiménez

Con extensa formación en Tapatío y Chivas de Guadalajara, Jiménez recién pudo tener continuidad en la Liga BBVA MX en el año 2024 cuando fichó como agente libre por Puebla. Sin embargo, su estadía en La Franja duraría un año, pues en julio de 2025 llegó a Guatemala para jugar en el Malacateco y hoy tiene 35 años de edad.

Miguel Jiménez, jugador mexicano de CD Malacateco|Crédito: CD Malacateco / FB

5. Víctor Torres

Formado en las fuerzas básicas de Dorados, Torres tuvo su primera experiencia dentro de la Liga BBVA MX entre los años 2019 y 2020 cuando fichó por Xolos de Tijuana. Sin embargo, nunca pudo asentarse en la Primera División y, tras divagar por distintos clubes del ascenso mexicano, decidió fichar por Malacateco a mediados de 2024. Hoy, con 30 años, sigue jugando en Guatemala.

6. José Almanza

Hizo su formación en Pachuca, pero nunca pudo debutar en el primer equipo. Pasó por equipos de la Liga Expansión como Tlaxcala, Gavilanes y Yalmakan FC. Pero desde 2022 decidió probar suerte en el futbol guatemalteco fichando por Cobán Imperial. Desde 2023 forma parte de Guastatoya, otro equipo de Guatemala, a sus 29 años de edad.

José Almanza, jugador mexicano de Guastatoya|Crédito: @josealmanza24 / IG

7. Liborio Sánchez

Formado en la cantera de Chivas, Sánchez tuvo participación en la Liga BBVA MX jugando para Tiburones Rojos de Veracruz, Querétaro y Toluca. No obstante, nunca pudo afianzarse en ninguno de estos equipos, pasando a jugar en reiteradas ocasiones en la Segunda División. Desde 2019 decidió emigrar a Centroamérica y jugar para Chiantla, Iztapa, Xinabajul, San Pedro, Grecia y Coatepeque. Hoy juega para Aurora de Guatemala.

8. Roberto Meneses

Se formó en la cantera de Chivas y de Pumas UNAM, pero nunca pudo debutar en Primera División. Tras un austero paso por la Liga Expansión, en 2024, Meneses tomó la decisión de llegar a Guatemala y fichar por Malacateco, club al cual hoy pertenece a pesar de haber jugado para Coatepeque, también del futbol guatemalteco, durante más de un año.

