Estas son las 9 DEFENSAS del Título Intercontinental que Penta ha tenido en la WWE

El legado que Penta, el Zero Miedo, ha tenido en la WWE, ha sido uno de los más significativos para cualquier estrella mexicana o sudamericana. Por tal motivo, aquí conocerás cuáles han sido las nueve defensas que el nacido en Ecatepec ha tenido en la empresa norteamericana.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Penta logró el Título Intercontinental de la WWE en marzo de este año luego de vencer en una edición de Monday Night RAW a Dominik Mysterio. A partir de ahí, el Zero Miedo ha logrado defender su campeonato en nueve veces distintas, mismas de las cuales seis han sido combates espectaculares.

¿Cuáles son las 9 defensas que Penta ha tenido de su WWE Título Intercontinental?

En un lapso de casi cuatro meses, Penta ha tenido la oportunidad de defender su Título Intercontinental en nueve ocasiones ante rivales históricos de la WWE, así como frente a estrellas que han comenzado su camino por la empresa, lo que sugiere un periodo interesante para el Zero Miedo.

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La primera de ellas fue ante El Grande Americano (Ludwig Kaiser), mientras que la segunda fue ante Dragon Lee en uno de los combates más intensos que Penta ha tenido para, semanas después, defender este campeonato nada más y nada menos que ante Kofi Kingston.

A partir de ahí, el Zero Miedo ha defendido su Título Intercontinental de la WWE ante estrellas como Dominik Mysterio, el Hijo del Vikingo, una lucha contra varios rivales en Wrestlemania, Ethan Page, Je’Von Evans y, finalmente, Rey Mysterio, en un combate de auténtico alarido.

Penta, ¿el mejor campeón de la WWE en la actualidad?

El hecho de defender en demasiadas ocasiones su Título Intercontinental a través de combates de poder a poder ante otras estrellas del roster de la WWE ha hecho que los aficionados consideren a Penta, actualmente, el mejor campeón que existe en la empresa gracias a su trabajo en el cuadrilátero.