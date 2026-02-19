Las uñas blancas con dorado siempre son tendencia en verano, ya que es durante la estación de calor que las mujeres optan por este diseño, debido a que hace ver bronceadas tanto las manos como los pies. Por ello, estos 9 modelos son ideales para lucir en la alberca si es que practicas natación, o puedes optar por estos 42 ejemplos de gelish que son duraderas.

De acuerdo con un artículo del portal Cosmopolitan, este tipo de manicura combina con todo y se puede utilizar en todo tipo de uñas, desde las más minimalistas hasta las más extravagantes, o con diferentes diseños, pero siempre agregando ese toque dorado que le da un plus y lo hace ver elegante. Estos son los 39 diseños sencillos, pero bonitos, que puedes llevar para hacer ejercicio.

Los mejores diseños de uñas blancas con dorado

1. French: En el cuerpo de la uña solo puedes agregar el esmalte de color blanco o natural y en la punta los detalles en dorado o milk.

9 diseños de uñas blancas con dorado que puedes usar en los pies para lucir en natación|Pinterest

2. Abstractas: Dales un diseño diferente a tus uñas con trazados en dorado.

9 diseños de uñas blancas con dorado que puedes usar en los pies para lucir en natación|Pinterest

3. French invertido: Idéntica a la opción primera, pero con los colores inversos. Agrégale un detalle dorado al inicio del cuerpo de la uña.

9 diseños de uñas blancas con dorado que puedes usar en los pies para lucir en natación|Pinterest

4. Brillosas: Sin duda, con este estilo tu manicura no pasará desapercibida en la alberca.

9 diseños de uñas blancas con dorado que puedes usar en los pies para lucir en natación|Pinterest

5. Trazados: Una opción de diseño es hacer trazados en la uña, pero nunca olvides el toque dorado.

9 diseños de uñas blancas con dorado que puedes usar en los pies para lucir en natación|Pinterest

6. Nail art: Un diseño especial y que realza tus uñas. Puedes optar por hojas de otoño, asimilando las amber nails.

9 diseños de uñas blancas con dorado que puedes usar en los pies para lucir en natación|Pinterest

7. Piedritas: Las piedritas en los diseños de uñas realzan por completo la manicura y en este caso no es la excepción.

9 diseños de uñas blancas con dorado que puedes usar en los pies para lucir en natación|Pinterest

8. Ojo de gato: Un buen diseño para lucir elegante mientras practicas natación; serás la envidia de las competidoras.

9 diseños de uñas blancas con dorado que puedes usar en los pies para lucir en natación|Pinterest

9. Gelish: Sin duda, este esmalte en gel es el mejor para practicar natación, ya que hará que tus uñas duren más tiempo, pese a pasar todo el día bajo el agua.