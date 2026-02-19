9 diseños de uñas blancas con dorado que puedes usar en los pies para lucir en natación
Esta manicura es ideal para las mujeres que practican este deporte: son duraderas bajo e agua y se ven elegantes
Las uñas blancas con dorado siempre son tendencia en verano, ya que es durante la estación de calor que las mujeres optan por este diseño, debido a que hace ver bronceadas tanto las manos como los pies. Por ello, estos 9 modelos son ideales para lucir en la alberca si es que practicas natación, o puedes optar por estos 42 ejemplos de gelish que son duraderas.
De acuerdo con un artículo del portal Cosmopolitan, este tipo de manicura combina con todo y se puede utilizar en todo tipo de uñas, desde las más minimalistas hasta las más extravagantes, o con diferentes diseños, pero siempre agregando ese toque dorado que le da un plus y lo hace ver elegante. Estos son los 39 diseños sencillos, pero bonitos, que puedes llevar para hacer ejercicio.
Los mejores diseños de uñas blancas con dorado
1. French: En el cuerpo de la uña solo puedes agregar el esmalte de color blanco o natural y en la punta los detalles en dorado o milk.
2. Abstractas: Dales un diseño diferente a tus uñas con trazados en dorado.
3. French invertido: Idéntica a la opción primera, pero con los colores inversos. Agrégale un detalle dorado al inicio del cuerpo de la uña.
4. Brillosas: Sin duda, con este estilo tu manicura no pasará desapercibida en la alberca.
5. Trazados: Una opción de diseño es hacer trazados en la uña, pero nunca olvides el toque dorado.
6. Nail art: Un diseño especial y que realza tus uñas. Puedes optar por hojas de otoño, asimilando las amber nails.
7. Piedritas: Las piedritas en los diseños de uñas realzan por completo la manicura y en este caso no es la excepción.
8. Ojo de gato: Un buen diseño para lucir elegante mientras practicas natación; serás la envidia de las competidoras.
9. Gelish: Sin duda, este esmalte en gel es el mejor para practicar natación, ya que hará que tus uñas duren más tiempo, pese a pasar todo el día bajo el agua.