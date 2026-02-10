Las uñas gelish además de ser bonitas y sencillas, dan ese toque duradero que toda mujer necesita en su manicura. Lo anterior, ya que a ninguna le gusta que su diseño se vea destrozado en unos cuantos días, tirando a la basura el tiempo e inversión, por lo que son ideales para aquellas que practican natación o le guste ir a la alberca cuando los rayos del Sol arrecian. Conoce estos modelos que resaltan en las aficionadas del Club América.

De acuerdo con un artículo del portal Vogue, esta manicura resalta por su esmalte en gel que da resultados para combatir las uñas quebradizas, así como una estética muy limpia y brillosa. Además, al igual que el estilo rubber, duran aproximadamente 3 y 4 semanas, según el cuidado de cada persona. Estos son los modelos que toda regia quiere para apoyar a Rayados de Monterrey.

42 diseños de uñas de gelish bonitas y sencillas para ir a natación: te durarán mucho en la alberca|Pinterest

