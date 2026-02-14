Era titular indiscutible en Pumas, pero lo corrieron del club y ahora juega en una categoría menor

Pumas tenía cubierta su portería con un gran guardameta antes de la llegada de Keylor Navas, quien analiza una posible salida, pero lo tuvo que correr del club tanto a él como a su compañero de posición por tener un altercado en el vestidor, pese a que era titular indiscutible. Ahora, el futbolista de 34 años no la pasa nada bien en la categoría Sub-21, una categoría menor.

Julio González es el arquero que en un lapso de 2 años pasó de ser titular en la UNAM y la Selección Mexicana a ser relegado a las inferiores del Puebla. Ello, luego de la llegada de un portero que debutó como delantero en la Liga BBVA MX, tal y como Jorge Campos.

Julio González fue dado de baja de Pumas y ahora juega en la Sub-21 con Pumas.

El oriundo de Acapulco no la pasa nada bien en el conjunto poblano, pues después de ser el arquero titular, ahora no es considerado ni el segundo a bordo, por lo que juega en la categoría Sub-21, donde recientemente falló un penal al enfrentar a su exequipo: Pumas.

El declive de la carrera de Julio González después de salir de Pumas

El guardameta es canterano de Santos Laguna, donde tuvo sus primeros pasos en la Primera División del futbol mexicano. Pero ello cambió cuando no entró en planes del club, por lo que en 2017 se fue a préstamo a Tampico Madero y finalmente pasó a los Tiburones Rojos del Veracruz, que terminó por desaparecer.

Julio no la ha tenido nada fácil a lo largo de su carrera, pues después del descenso del club del puerto, se quedó sin equipo y estuvo a punto de retirarse y comenzar su carrera como agente de seguros, pero le surgió una oportunidad de continuar en el futbol en la Tercera División de España.

González permaneció muy poco en el viejo continente, hasta que en 2020 hizo prueba con Pumas y se quedó, pero para consolidarse como titular indiscutible tuvo que remar contracorriente, ya que llegó al club como tercer arquero.

El canterano de Santos Laguna tuvo buenas actuaciones que lo llevaron a la Selección Mexicana y a ser el titular en la Copa América 2024, pero ello se vino abajo cuando Pumas lo corrió por tener un altercado con su compañero Gil Alcalá.

Debido a la bronca, Julio González se marchó a Puebla a principios de 2025, pero en un lapso de un año ya no fue contemplado y ahora juega en la Sub-21, a fin de mantenerse en ritmo.