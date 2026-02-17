9 diseños de uñas lilas para usar en cualquier ocasión: si las tienes cortas, son perfectas para natación

Las uñas lilas se han convertido en uno de los diseños de uñas más buscados porque combinan la suavidad de los tonos pastel con un toque moderno que se ve bien en cualquier temporada y quedan increíbles en cualquier tono de piel.

Aunque en un principio este color estaba asociado a la realeza, ahora los tonos lilas funcionan igual de bien en versiones minimalistas que en propuestas con brillos, puntitos o flores, según reseña el sitio especializado en belleza Live That Glow.

Las tendencias recientes de diseños de uñas, los tonos lila, lavanda y morado suave son protagonistas en manicuras francesas de color, efectos marmoleados, ombré y combinaciones con nude, dorado y blanco.

Además, cuando eliges uñas cortas en gel o semipermanente, puedes disfrutar de natación y actividades que requieren destreza manual sin sacrificar estilo, siempre que sigas algunos cuidados básicos como top coat frecuente y aceite de cutícula.

Estas son 9 ideas de diseños de uñas lilas inspiradas en los contenidos más populares de los tableros de inspiración.

1. Degradado dedo por dedo

|Diseños de uñas lilas para usar en cualquier ocasión. Crédito: Pinterest

Uñas cortas cuadradas pintadas en distintos tonos de morado: desde un morado muy oscuro en el pulgar hasta un lila claro en el meñique, todas con un pequeño stud metálico en la base.

Es uno de los diseños más prácticos para natación, porque las uñas son cortas, lisas y sin dibujos complejos; basta con retocar el top coat cada pocos días para proteger el color del cloro.

2. Lavanda discreta y elegante

|Diseños de uñas lilas para usar en cualquier ocasión. Crédito: Pinterest

En este modelo, las uñas almendradas se pintan en un nude lechoso casi transparente y se decoran con pequeños ramilletes de flores lilas y ramitas delgadas en tonos marrón suave. Si quieres practicar natación u otros deportes, basta con que las recortes un poco más.

3. Naturaleza dorada

|Diseños de uñas lilas para usar en cualquier ocasión. Crédito: Pinterest

Aquí las uñas llevan un lila medio brillante combinado con una base lila muy clara en las uñas acento, decoradas con ramas de hojas en tonos dorado, blanco y lila. El resultado es muy elegante, similar a las propuestas de lilas con detalles metálicos y florales que son excelente opción de manicura sofisticada para eventos.

4. Variante de menta

|Diseños de uñas lilas para usar en cualquier ocasión. Crédito: Pinterest

Si no te importa agregar un segundo color a la combinación, puedes crear un juego atractivo con la integración del verde menta y jugar con diferentes texturas en al menos un par de dedos. Una propuesta casual que te hará brillar en vacaciones o para acompañar trajes de baño en tonos turquesa y morado.

5. Sirena con conchas

|Diseños de uñas lilas para usar en cualquier ocasión. Crédito: Pinterest

Este diseño combina una base lila pastel lisa en la mayoría de las uñas con acentos marinos en azul claro, puntos en relieve y conchas blancas en 3D decoradas con pequeñas piedras brillantes. Se recomiendan para vacaciones en la playa o la alberca.

6. Huellitas kawaii

|Diseños de uñas lilas para usar en cualquier ocasión. Crédito: Pinterest

Aquí las uñas rectangulares medianas combinan rosa pastel, lila suave y blanco, con uñas acento blancas decoradas con huellitas en rosa y morado. Este diseño es tierno y juguetón, ideal para amantes de los animales.

7. Ramas monocromáticas

|Diseños de uñas lilas para usar en cualquier ocasión. Crédito: Pinterest

Esta variante de diseños que incluyen flores o ramitas, puede ser más propicia para aquellas que quieren mantener una imagen seria en la escuela o el trabajo, sin dejar de tener un toque de creatividad.

8. Lunares lilas

|Diseños de uñas lilas para usar en cualquier ocasión. Crédito: Pinterest

Este diseño usa un lila intenso como color base y suma uñas acento con lunares grandes y pequeños en blanco, negro, plata y morado sobre fondo lila o blanco. Es un estilo divertido y llamativo

9. Geometría elegante

|Diseños de uñas lilas para usar en cualquier ocasión. Crédito: Pinterest

Un diseño muy sofisticado que puede usarse en eventos de gala o en ambientes laborales de nivel ejecutivo.

Con estas ideas de diseños de uñas en lila y unos cuantos hábitos de cuidado, puedes llevar una manicure linda, versátil y estar lista tanto para una reunión de trabajo importante, como para la salida con tus amigos o para tus sesiones de natación.