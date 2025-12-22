inklusion logo Sitio accesible
Adiós a los brillos: 9 modelos de uñas cortas para lucir en Año Nuevo

Checa estos diseños ideales para despedir los brillos tradicionales y lucir uñas cortas modernas, sofisticadas y cómodas durante toda la celebración.

modelos de uñas cortas para lucir en Año Nuevo
|Pinterest
Notas,
Azteca Uno Especiales

Escrito por:  Ana André | DR

Año Nuevo es el momento perfecto para renovar el estilo, y las uñas cortas se imponen como una alternativa elegante y moderna frente a los brillos tradicionales. Estos 9 modelos apuestan por diseños sobrios, sofisticados y fáciles de llevar, ideales para comenzar el año con una manicura prolija y en tendencia.

Desde la famosa plataforma Pinterest, varios usuarios amantes de la moda compartieron distintas inspiraciones que puedes lucir en tus manos con apenas unos esmaltes que tengas en tu hogar y dieron a conocer cómo puedes lograr estas creaciones.

Los 9 diseños de uñas cortas furor para despedir el año

  • Nude glossy: limpio, elegante y fácil de combinar.
  • Blanco lechoso: minimalista y sofisticado.
  • Rojo clásico: intenso y atemporal.
  • Beige con líneas finas: discreto y moderno.
  • Gris perla: sobrio y muy chic.
La tendencia de 2026 en uñas cortas
|Pinterest

  • Francesa micro: delicada y actual.
  • Rosa empolvado: femenino y elegante.
  • Negro brillante: simple pero impactante.
  • Marrón chocolate: cálido, moderno y diferente.
5 diseños que puedes usar en uñas cortas para la fiesta de Año Nuevo.png
Diseños para uñas cortas de Año Nuevo|Crédito: TikTok/ @glowinhiding @neidi.nailss

Lo que debes saber sobre las uñas cortas

Las uñas cortas son prácticas, cómodas y muy versátiles, ya que se adaptan a cualquier estilo y ocasión. Requieren menos mantenimiento que las uñas largas, son ideales para el día a día y reducen el riesgo de quiebres, según especialistas del sitio Nailistas.

Además, también mencionaron que este look permite lucir diseños elegantes y minimalistas, manteniendo un aspecto prolijo y natural sin perder estilo.

Uñas cortas para Año Nuevo
|Pinterest

Por otra parte, los expertos dieron a conocer las desventajas de esta elección, entre las que enumeraron complejidades como:

  1. Limitación en algunos diseños: no todos los estilos elaborados o con detalles grandes lucen igual en uñas cortas.
  2. Menos espacio para decoraciones: las uñas minimalistas suelen funcionar mejor, pero los diseños muy complejos pueden verse comprimidos.
  3. Difíciles para algunas técnicas: ciertos estilos acrílicos, gel o nail art requieren más largo para un acabado óptimo.
  4. Sensación de fragilidad: aunque son más resistentes a quiebres, algunas personas sienten que se lastiman más al golpear objetos.
  5. Menos efecto “impacto visual”: no generan el mismo efecto llamativo que las uñas largas para quienes buscan un look más dramático.
