Adiós a los brillos: 9 modelos de uñas cortas para lucir en Año Nuevo

Año Nuevo es el momento perfecto para renovar el estilo, y las uñas cortas se imponen como una alternativa elegante y moderna frente a los brillos tradicionales. Estos 9 modelos apuestan por diseños sobrios, sofisticados y fáciles de llevar, ideales para comenzar el año con una manicura prolija y en tendencia.

Desde la famosa plataforma Pinterest, varios usuarios amantes de la moda compartieron distintas inspiraciones que puedes lucir en tus manos con apenas unos esmaltes que tengas en tu hogar y dieron a conocer cómo puedes lograr estas creaciones.

Los 9 diseños de uñas cortas furor para despedir el año

Nude glossy: limpio, elegante y fácil de combinar.

Blanco lechoso: minimalista y sofisticado.

Rojo clásico: intenso y atemporal.

Beige con líneas finas: discreto y moderno.

Gris perla: sobrio y muy chic.

Francesa micro: delicada y actual.

Rosa empolvado: femenino y elegante.

Negro brillante: simple pero impactante.

Marrón chocolate: cálido, moderno y diferente.

Lo que debes saber sobre las uñas cortas

Las uñas cortas son prácticas, cómodas y muy versátiles, ya que se adaptan a cualquier estilo y ocasión. Requieren menos mantenimiento que las uñas largas, son ideales para el día a día y reducen el riesgo de quiebres, según especialistas del sitio Nailistas.

Además, también mencionaron que este look permite lucir diseños elegantes y minimalistas, manteniendo un aspecto prolijo y natural sin perder estilo.

Por otra parte, los expertos dieron a conocer las desventajas de esta elección, entre las que enumeraron complejidades como:

