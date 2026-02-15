inklusion logo Sitio accesible
43 diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras

Quienes deben tener las uñas cortas, no se deben limitar por el diseño que pueden aplicar para mostrar su estilo creativo

Aún con uñas cortas, se puede hacer gala de la creatividad. Crédito: Pinterest
Escrito por: Eduardo Mora | DR

Los diseños de manicura para uñas cortas ofrecen múltiples opciones que van desde estilos elegantes y minimalistas hasta propuestas más audaces con aplicaciones de piedras y cristales. Las uñas cortas son ideales para estos diseños porque permiten llevar decoraciones tanto sutiles como llamativas sin comprometer la comodidad del día a día.

Para un look sofisticado, la manicura francesa sigue siendo una apuesta segura en 2026, según una nota del diario español El Mundo, con variaciones modernas como usar dorado en la punta en lugar del blanco tradicional. Los colores nude, pastel o neutros como el marrón chocolate crean bases elegantes perfectas para uñas cortas. El efecto carey (tortoise nails) combina tonos negros y marrones imitando el caparazón de tortuga y está en plena tendencia.

Los diseños con flores delicadas sobre base blanca lechosa o el glitter aplicado solo en la parte superior de la uña sobre base nude son opciones sencillas que aportan elegancia sin recargar.

Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest

