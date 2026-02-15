43 diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras

Los diseños de
manicura para uñas cortas ofrecen múltiples opciones que van desde con aplicaciones de piedras y cristales. Las uñas cortas son ideales para estos diseños porque permiten llevar decoraciones tanto sutiles como llamativas sin comprometer la comodidad del día a día. estilos elegantes y minimalistas hasta propuestas más audaces
Para un look sofisticado,
la manicura francesa sigue siendo una apuesta segura en 2026, según una nota del diario español , con variaciones modernas como usar dorado en la punta en lugar del blanco tradicional. Los colores nude, pastel o neutros como el marrón chocolate crean bases elegantes perfectas para uñas cortas. El efecto carey (tortoise nails) combina tonos negros y marrones imitando el caparazón de tortuga y está en plena tendencia. El Mundo
Los diseños con flores delicadas sobre
de la uña sobre base nude son opciones sencillas que aportan elegancia sin recargar. base blanca lechosa o el glitter aplicado solo en la parte superior
Diseños de manicura en uñas cortas: desde elegantes, hasta con muchas piedras. Crédito: Pinterest
