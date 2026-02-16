4 ideas de cómo quitar el esmalte de uñas si no tienes acetona: soluciones rápidas y sencillas

Ponerse manicura constantemente provoca cambios repentinos al momento de elegir qué color usar y, por eso, necesitas quitarlo rápido. Seguramente te has preguntado cómo retirar el esmalte de uñas sin usar acetona, ya que con el tiempo puede dañar la uña. Por eso, aquí te decimos los cuatro trucos más usados por expertos.

Usa desodorante de aerosol: si usas este producto, le puedes dar otro uso, sobre todo en casos de emergencia. Basta con dirigirlo hacia la uña, verter un poco y limpiar con agua y con jabón, así lo recomienda Glamour. Con vinagre blanco y jugo de limón: es un método ancestral que funciona bien. Solo debes hacer una mezcla, sumergir la uña y dejar reposar por 10 o 15 minutos. Al final retira los restos con algodón, dice El Universal. Bicarbonato: Úsalo como un limpiador en polvo, frota con un cepillo de uñas y enjuaga con agua. Con perfume: aunque este método debe hacerse con cuidado, funciona. El alcohol que tiene el perfume ayuda a retirar el esmalte con facilidad.

Estos son algunos de los métodos más fáciles para retirar el esmalte de las uñas sin usar acetona. También puedes buscar alternativas como el top coat para aflojar el colo r, un alcohol con gel o el spray para el cabello, subraya Glamour.

Cómo recuperar las uñas si se dañaron por el acetona

Si quieres recuperar la salud de tus uñas que fueron dañadas por el uso excesivo de acetona, puedes darles un respiro natural para dejar que el cuerpo haga lo suyo.

También es recomendable usar productos quitaesmaltes que no tengan acetona, hidratarlas al menos una vez al día con aceites especiales y hacer tratamiento de queratina; así podrás sellar las capas y recuperarán su estructura y elasticidad.

Asimismo, puedes optar por diseños de gelish u otros geles más agradables para ti, para que cubran tu uña. Checa los diseños que más te gustan.