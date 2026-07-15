Lionel Messi: cuál es el nivel de estudios del astro argentino

Lionel Messi ha construido una carrera profesional de futbol magnífica. El astro argentino consiguió todos los títulos posibles tanto a nivel clubes como con la selección nacional y hoy está en búsqueda de su segundo título mundialista en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En este contexto, ciertos aficionados se preguntan qué tipo de estudios tiene el jugador de Inter Miami y si en verdad logró terminar la escuela.

Los estudios que culminó Lionel Messi

Según la información que comparten diversos reportes argentinos, Messi tuvo que dejar de lado sus estudios para poner su foco enteramente en su carrera futbolística. Con apenas 13 años de edad, el mediapunta de la Selección de Argentina se mudó a Barcelona para probarse en las divisiones juveniles del club español, luego de haber tenido un breve paso por Newell’s Old Boys, club de su país natal.

Lionel Messi |Getty Images

Durante su juventud, Messi estudió en la escuela primaria General de Las Heras, ubicada en Rosario, Argentina. Tras su salida hacia España, el ‘10’ dejó de lado sus estudios, además de familia y amigos. No obstante, fue el propio futbolista quien reveló al diario Olé que, posteriormente, finalizó sus estudios de escuela secundaria en el país ibérico.

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“La verdad que no me gustaba estudiar y me costaba, pero siempre me porté bien. Hice el secundario acá en España. No prestaba atención, me costaba, pero era bueno, me portaba bien", confesaba Leo Messi al medio argentino. Cabe destacar que no siguió ninguna profesión, ya que se volcó exclusivamente al futbol, deporte que le brindó las alegrías más enormes de su vida.

Lionel Messi celebra su gol de tiro libre|Conmebol

Los logros más destacados de Lionel Messi en el futbol

Lionel Messi construyó una de las carreras más exitosas en la historia del futbol. Su logro más importante con la Selección Argentina fue la conquista del Mundial de Qatar 2022, torneo en el que fue elegido como el mejor jugador. También levantó las Copas América de 2021 y 2024, además de obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

A nivel de clubes, el argentino vivió su etapa más ganadora con el Barcelona, donde consiguió cuatro títulos de la UEFA Champions League y diez campeonatos de LaLiga. Posteriormente fue campeón de Francia con el Paris Saint-Germain y continuó ampliando su palmarés con el Inter Miami.

En el plano individual, Messi posee el récord de ocho Balones de Oro y también conquistó seis Botas de Oro como máximo goleador de las ligas europeas. Entre sus marcas más reconocidas aparecen los 91 goles anotados durante 2012, su condición de máximo goleador histórico del Barcelona y sus múltiples récords de anotaciones y asistencias en la Copa del Mundo.