Ya se sabe a dónde iría Cristian Borja si sale del América después del Clausura 2026
Mientras tanto, el conjunto americanista está diagramando cómo cubrir el puesto ante su eventual salida
André Jardine y la directiva del Club América ya están diagramando cómo tapar la baja de un titular luego del Clausura 2026. Asimismo, todo indica que el ciclo de Cristian Borja en el Nido está entrando en su recta final. Se espera que sea la baja sensible para el próximo verano, pues el lateral colombiano tendría prácticamente decidido su próximo destino.
Según el periodista León Lecanda, Borja no estaría buscando otro equipo dentro de la Liga BBVA MX, sino que apunta a un cambio de aires: buscar un contrato de gran peso económico. Por eso las negociaciones estarían dirigidas a la Liga de Arabia Saudita o cualquiera de Medio Oriente. En tanto, América fichó a Thiago Espinosa, que le realizó una tierna promesa a la afición.
Se sabe que la liga saudí y los países que lo rodean en los últimos años han conformado una región que se ha vuelto el refugio ideal para futbolistas con jerarquía que buscan asegurar su futuro financiero para cuando dejen la actividad profesional. De hecho hay hasta jóvenes que eligen eso. Borja parece que seguiría ese camino.
Los detalles de la salida de Cristian Borja de América
El contrato del colombiano expira en el verano de 2026. Esto significa que el presente torneo sería su “último baile” con la playera azulcrema. Tras su llegada en el verano de 2024, se fue transformando en el titular en el lateral izquierdo. Todo indica que América ve con respeto esta decisión, entendiendo que es un tema meramente profesional y económico.
“El panorama apunta a que su salida sería casi un hecho de cara al Apertura 2026”, señalan los reportes, lo que deja al cuerpo técnico de André Jardine la responsabilidad de sustituirlo de cara al próximo semestre.
Las estadísticas de Cristian Borja en las Águilas del América
Luego de una estancia de temporada y media en la institución, el lateral cafetero de 32 años podría abandonar el Nido de Coapa en el próximo mercado de pases, justo al concluir este Clausura 2026. Según los registros de BeSoccer, plataforma de análisis y datos futbolísticos, este es el balance de Cristian Borja con el conjunto azulcrema:
- Presencias totales: 70
- Apariciones como titular: 56
- Tantos anotados: 3
- Pases para gol: 3
- Disciplina: 6 tarjetas amarillas y ninguna expulsión.
- Palmarés: 0 trofeos (se integró al equipo tras el ciclo del tricampeonato americanista).