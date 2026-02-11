¿Lo vio Javier Aguirre? Juega en Tigres UANL y para muchos es el mejor jugador del Clausura 2026
Viene siendo la figura de este torneo de la Liga BBVA MX y los felinos lo disfrutan
Tras hacer oficial la llegada de su nuevo refuerzo, Tigres de la UANL quiere hacer lo posible para tener el mejor rendimiento en el Clausura 2026 y en la Concacaf Champions Cup de este año. Resulta que hay un futbolista que quiere ganarse un lugar en la lista de convocados de Javier Aguirre para la Selección Nacional de México y para muchos es el mejor jugador del torneo.
Tras despedirse de Nico Ibáñez, que dejó curiosos números en Tigres , ahora la institución regiomontana tiene en su plantilla nada menos que a Diego Lainez en su prime, en su mejor nivel. Es que en este comienzo de año ya ha marcado 2 goles y ha aportado 3 asistencias en los últimos 4 partidos que ha disputado el extremo derecho mexicano.
Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, el ‘Vasco’ Aguirre está diagramando su lista de citados para la justa internacional más importante. Aunque hay piezas fuertes en la ofensiva, Lainez no pierde las esperanzas de que el entrenador de 67 años lo incluya en la nómina definitiva que dispute este torneo.
Diego Lainez y las estadísticas que demuestran que es el mejor jugador de Tigres y el Clausura 2026
De acuerdo al sitio BeSoccer, especializado en análisis de rendimiento de jugadores, Diego Lainez tiene un puntaje promedio de 7.72, siendo la pieza ofensiva con mayor puntuación en lo que va de este Clausura 2026. Apenas 3 jugadores lo superan y todos cumplen roles defensivos.
1. LO QUE TE JUEGA DIEGO LAINEZ en Tigres es espectacular, es el mejor extremo mexicano
2. ESTO es lo que NO teníamos con Ibañez, un 9 killer, valiente que se avienta al espacio y te llama a que le des el balón, un Búfalo 🐃
En el Clausura 2026, Lainez ha marcado 2 goles, dio una asistencia, realizó 10 regates, 8 entradas y más de un 84% de pases precisos. A su vez, en la Concachampions 2026 aportó 2 asistencias y acertó el 83.5% de los pases. Sin dudas, es la figura del conjunto de Guido Pizarro. ¿Le alcanzará para que Javier Aguirre lo vea?
Los números de Diego Lainez en Tigres de la UANL
De acuerdo a BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, Diego Lainez tiene estos números en Tigres de la UANL:
- Partidos jugados: 135
- Encuentros como titular: 104
- Goles convertidos: 15
- Asistencias aportadas: 23
- Tarjetas recibidas: 34 amarillas y una roja.