A pesar de que ganaron, Nicolas Larcamón lanzó una advertencia para su equipo y sorprendió a todos

Nicolás Larcamón elogió a las Chivas de Gabriel Milito tras la victoria 3-2 de Cruz Azul en el partido válido por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Sin embargo, el entrenador argentino también realizó una advertencia para su equipo y una fuerte autocrítica que sorprendió a todos.

Lo común cuando un equipo gana es que su entrenador se manifieste contento en rueda de prensa. Si bien es verdad que, en cierto punto, eso se produjo, también se pudo ver cómo Larcamón lanzó una advertencia a sus jugadores. Mientras todo eso sucede con el plantel, la directiva de Cruz Azul lanza la posibilidad de una final navideña en la Liga MX.

La advertencia de Nicolás Larcamón a sus dirigidos en conferencia tuvo que ver con los errores de “los primeros 15 o 20 minutos”. Si bien sostuvo que sirve como “aprendizaje”, también expresó que, “a estos niveles, no puede volver a pasar”. Claro, de repetirse, puede terminar en una eliminación inesperada. Intentarán evitarlo frente a Tigres en semifinales.

Nicolás Larcamón entiende que es un aprendizaje para los jugadores de Cruz Azul

“(Es un) aprendizaje de lo que tiene que ver con ese enfoque, con ese nivel de exigencia que tienen este tipo de series, donde un lapso de desatención puede costar la serie. Pusimos la serie en riesgo por lo mal que iniciamos el partido y acumulamos muchos errores que nos pusieron el partido cuesta arriba”, expresó el entrenador en rueda de prensa.

Además, el director técnico argentino de 41 años, agregó: “Lo que más destaco y celebro es la respuesta emocional a un momento complicado, solucionamos un lío en el que nos metimos solitos”. Sí, Cruz Azul le ganó a un Chivas de Guadalajara que venía muy fuerte, pese al enojo de Larcamón.

¿Qué se le viene a Cruz Azul en las próximas semanas?

Con Nicolás Larcamón a la cabeza, Cruz Azul debe jugar contra Tigres de la UANL este miércoles 3 de diciembre a las 19:00 (CDMX) en la ida de las semifinales. La vuelta será el sábado 6 de diciembre a las 21:10, en el Estadio Universitario.

Luego, el 10 de diciembre La Máquina Cementera se enfrentará al Flamengo de Brasil en el Derbi de las Américas, que a su vez funciona como los cuartos de final de la Copa Intercontinental 2025 (el viejo Mundial de Clubes, hasta 2024).

