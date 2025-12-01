Nadie puede creer lo que dijo Nicolás Larcamón sobre las Chivas de Gabriel Milito

Cruz Azul ya sabe cómo se jugarán las semifinales de la Liguilla. La Máquina Cementera le ganó 3-2 a Chivas en el partido válido por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El entrenador del conjunto local, Nicolás Larcamón, tuvo una frase que puede ser tomado hasta como un halago para Gabriel Milito.

El director técnico de La Máquina destacó al equipo de Guadalajara y al trabajo de su entrenador diciendo que habían vencido a uno “de los equipos que mejor cerraron el torneo”. De hecho, el resumen y los goles de Cruz Azul - Chivas demuestra que la visita tiene muchos puntos fuertes.

MexSport Nicolás Larcamón

Nicolás Larcamón, entre el aprendizaje y el destacar a las Chivas de Gabriel Milito

Más allá de la victoria, Larcamón sabe que Cruz Azul debe mejorar y contó que ve esto como un “aprendizaje de lo que tiene que ver con ese enfoque, con ese nivel de exigencia que tienen este tipo de series, donde un lapso de desatención puede costar la serie”.

Además, sostuvo: “Pusimos la serie en riesgo por lo mal que iniciamos el partido, en los primeros 15 o 20 minutos. Acumulamos muchos errores que nos pusieron el partido cuesta arriba, y eso a estos niveles no nos puede pasar”. Y destacó a las Chivas: “Eliminamos a uno de los equipos que mejor cerró el campeonato, sino el mejor”.

Instagram Chivas - Nicolás Larcamón / @chivas - nlarcamon

De todos modos, Larcamón dejó claro que sabe las cosas que su equipo debe mejorar para su partido con Tigres de la UANL. “(Esto) nos alcanzó para clasificar pero bien sabemos que no podemos depender de una respuesta, sino que la tranquilidad para este tipo de series es lo mejor. Es la mayor lección que tenemos”

Nicolás Larcamón habló de la diferencia entre Chivas y Tigres, próximo rival de Cruz Azul

Larcamón ve diferencias en sus rivales. “Visualizo que la serie con Tigres va a tener matices diferentes, el sistema defensivo, las formas. Así como Chivas combina muchos atributos en esfuerzo, intensidad, sistema defensivo por embancamiento; Tigres tiene una jerarquía muy importante en la línea de ataque”, expresó.

Además, el entrenador argentino de 41 años dio detalles de lo que cree que será clave para que Cruz Azul logre llegar a la final. “El enfoque, la atención y buscar pegar primero va a ser importantísimo”, finalizó.