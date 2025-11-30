Es casi un hecho que Sergio Ramos saldrá de Rayados y este equipo se adelanta en su fichaje para el 2026

En medio de la Liguilla del Apertura 2025, Monterrey recibió una noticia para nada celebrable. Reportes internacionales indican que Sergio Ramos no renovará su contrato con Rayados , por lo que será agente libre luego del 31 de diciembre de 2025. Si bien esta postura no fue oficializada por el jugador ni por el propio club, todo parece indicar que el español no seguirá en México en 2026 y ya hay un equipo que corre con ventaja en su fichaje.

Inter Miami buscaría reunir a Sergio Ramos con Lionel Messi

De acuerdo a la información que comparte el diario Marca de España, el defensor central con pasado en Real Madrid no buscaría retirarse del futbol, sino que intentaría seguir compitiendo para tener un lugar en el Mundial 2026 con la selección española. En este contexto, la fuente menciona que Inter Miami corre como destino potencial emergente para Ramos.

Inter Miami buscaría el fichaje de Sergio Ramos en 2026

El conjunto de la MLS buscaría que Ramos vuelva a compartir vestidor con Lionel Messi, tal y como sucedió durante la estancia de ambos en el PSG. A pesar de que tanto el argentino como el español fueron contrincantes por años durante la rivalidad entre FC Barcelona y Real Madrid, hoy su relación se ha vuelto más cercana gracias al tiempo compartido en la capital francesa.

🚨 Sergio Ramos is set to leave Monterrey and has attracted interest from clubs in Saudi Arabia, MLS and Europe.



He isn’t ready to retire and is pushing to make Spain’s 2026 World Cup squad. His departure comes just nine months after joining Monterrey as a free agent, with Inter… pic.twitter.com/UgvfqBYdMh — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 29, 2025

Todos los equipos que buscarían contratar a Sergio Ramos en 2026

Además de Inter Miami, existe una larga lista de equipos que buscan contar con los servicios del defensor español, que cumplirá 40 años en marzo. Según reportes internacionales, Ramos tendría ofertas para jugar en LAFC (también de Estados Unidos), Al Hilal de Arabia Saudita, Galatasaray de Turquía, Como de Italia y un posible regreso al Sevilla de su país natal.

Lo cierto es que Ramos definirá su futuro una vez finalice la participación de Rayados en la Liguilla del Apertura 2025. El equipo regiomontano avanzó a semifinales de la Liga BBVA MX, luego de vencer por 3-2 al Club América en el global.

¿Quién será el rival de Rayados en las semifinales del Apertura 2025?

Monterrey aún no conoce a su rival de semifinales del Apertura 2025. Todo dependerá del resultado final entre Cruz Azul y Chivas, el duelo de cuartos de final restante. Si avanza La Máquina, el conjunto de la Pandilla se enfrentarán a Toluca. Sin embargo, la clasificación de Chivas desembocaría en un clásico regio ante Tigres en semifinales.