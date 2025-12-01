Cruz Azul impulsa opción de una Final Navideña en la Liga MX

La Final Navideña Liga MX, un escenario tan peculiar como atractivo para los aficionados del fútbol mexicano, podría convertirse en realidad si Cruz Azul continúa avanzando en el Apertura 2025. La clasificación de la Máquina a semifinales, sumada a su próxima participación en la Copa Intercontinental, ha encendido las alertas en la Liga MX y en los seguidores del conjunto cementero, quienes ya imaginan un desenlace histórico en plena Navidad.

Cruz Azul impulsa la posibilidad de una Final Navideña

La Final Navideña Liga MX comenzó a tomar fuerza luego del sufrido triunfo de Cruz Azul por 3-2 ante Chivas , resultado que instaló al equipo de Nicolás Larcamón entre los cuatro mejores del torneo. Sin embargo, no es solo su buen momento lo que abre la puerta a este inusual calendario, sino su participación internacional.

La Copa Intercontinental, programada del 10 al 17 de diciembre, obliga a ajustar las fechas del torneo local. Cruz Azul enfrentará al Flamengo el día 10, justo en la previa de un hipotético viaje a Qatar en caso de avanzar. Con ese compromiso en el horizonte, la Liga MX ya contempla la reprogramación del calendario en caso de que la Máquina llegue a la gran final del Apertura 2025.

Los aficionados ya lo discuten: ¿podría repetirse una Final Navideña como la del 2016? Las condiciones parecen alinearse para que el fenómeno reaparezca casi una década después.

Qué debe ocurrir para que la Final Navideña sea una realidad

Para que la Final Navideña Liga MX se materialice, Cruz Azul debe vencer a Tigres en semifinales. Si la Máquina avanza, las fechas oficiales serían:



Ida: 25 de diciembre

Vuelta: 28 de diciembre

Sí, en plena celebración navideña.

En cambio, si Cruz Azul cae eliminado, la final se mantendría en su calendario habitual:



Ida: 11 de diciembre

Vuelta: 14 de diciembre

No sería la primera vez que el fútbol mexicano cruza su camino con las festividades decembrinas. El antecedente más reciente ocurrió en el Apertura 2016, cuando América, tras participar en el Mundial de Clubes, disputó la final frente a Tigres el 25 de diciembre. Aquella noche, los felinos levantaron el título.

Hoy, Cruz Azul no solo pelea por el campeonato, sino que también podría regalarle a la Liga MX una cita inédita que combinaría pasión, tradición… y Navidad.