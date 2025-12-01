Hace días Chicharito Hernández dijo esto sobre un penal; hoy su propia frase lo condena tras fallar en Chivas vs Cruz Azul

Chicharito Hernández se convirtió en el villano de Chivas luego de fallar una oportunidad única para adelantar a su equipo en la serie contra Cruz Azul. Cuando el juego se encontraba empatado (2-2), el experimentado delantero tuvo la oportunidad de adelantar a los rojiblancos desde los doce pasos, pero su disparo pasó por encima del larguero. Posteriormente, los celestes marcaron el 3-2 definitivo que dejó al Guadalajara sin aspiraciones en el Apertura 2025 .

El penal fallado de Chicharito Hernández revive declaraciones pasadas

Hace no mucho, precisamente seis días atrás, Chicharito fue consultado durante un entreno que si su vida dependiera de un penal, quién le gustaría que lo cobrara. Sin dejar espacio a dudas, el atacante de 37 años respondió con un contundente: “Yo”. Los aficionados reflotaron estas declaraciones de Javier Hernández, generando opiniones diversas en redes sociales, desde burlas hasta memes .

La afición de la Liga BBVA MX no se la dejó pasar a Chicharito y algunos comentaron: “QEPD Chicharito entonces”, mientras que otro usuario de X se preguntó: “¿Entonces ya no quiere vivir?”. Otro internauta decidió utilizar la típica frase de Hernández: “Interesante”. Lo cierto es que el juego ante Cruz Azul podría haber sido el último partido de Chicharito con la camiseta de Chivas, un recuerdo no muy bonito que quedará en su mente para siempre.

Chicharito Hernández le pide perdón a la afición de Chivas

Una vez finalizado el encuentro y con Chivas eliminado en cuartos de final del Apertura 2025, Chicharito Hernández no supo cómo reaccionar y qué decir ante la prensa, ya que entendía que la eliminación del Guadalajara era toda su responsabilidad. En este sentido, comenzó a caminar de un lado al otro, levantando sus manos y pidiendo disculpas a la afición rojiblanca.

Gabriel Milito respaldó a Chicharito Hernández tras fallar su penal

A pesar de estar dolido por la eliminación, el entrenador de Chivas respaldó al ex Real Madrid y su decisión de ejecutar el penalti: “Si hay alguien que tiene experiencia, recorrido para asumir la responsabilidad y para patear un penal, es Javier. Eso es indiscutido y es incuestionable para mí. Después, por supuesto, estará tu opinión, que no veo que estés muy de acuerdo con eso. Si lo hubiese metido, a lo mejor la opinión tuya hubiese sido distinta.

Pero los penales… los erra el que patea, con toda su buena voluntad. Y además, por su jerarquía, me pareció que era el indicado para agarrar la pelota y para el penal crucial. Después lo falló y bueno, forma parte del juego. Este deporte tiene estas cosas”, comentó Gabriel Milito en rueda de prensa.