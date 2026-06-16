El horario para ver Austria vs Jordania, de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por el Grupo J

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue sumando historias que van mucho más allá de los gigantes tradicionales. Mientras selecciones como Argentina, Brasil o Alemania acaparan reflectores, también hay partidos que representan capítulos históricos para países que llevaban décadas soñando con este momento.

Ese es precisamente el caso de Austria y Jordania, selecciones que abrirán su participación en el Grupo J con un duelo cargado de simbolismo y necesidad de puntos.

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Para Austria, el partido representa el fin de una larga espera. Los europeos vuelven a disputar una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, una sequía demasiado larga para una selección con tradición dentro del futbol europeo.

Para Jordania, en cambio, la historia es todavía más especial: será su primer partido en una Copa del Mundo. Pase lo que pase, el futbol jordano ya vive un momento que quedará grabado para siempre.

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El horario para ver Austria vs Jordania

El encuentro entre Austria y Jordania, correspondiente a la primera jornada del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará en California.

Horario del partido:

México: 10:00 PM tiempo del centro del país

Estadio: Levi’s Stadium, California

Árbitro: Dahane Beida

Sigue la cobertura del resultado EN VIVO, a través de Azteca Deportes.

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Austria parte como favorita, pero Jordania quiere sorprender

En el papel, Austria llega con ventaja. El equipo de Ralf Rangnick presume una identidad muy clara basada en presión alta, intensidad y disciplina táctica, además de futbolistas consolidados en la élite europea como David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer y Marko Arnautovic.

Los austríacos, además, llegan con cinco partidos sin perder, una señal de estabilidad justo antes del Mundial.

Jordania, por su parte, aterriza con ilusión, aunque con dudas defensivas tras sus amistosos recientes. Las derrotas ante Suiza y Colombia expusieron fragilidad cuando el rival acelera en transición.

Aun así, los asiáticos saben que en un Mundial basta un partido perfecto para cambiar la historia. Y eso es exactamente lo que buscarán.