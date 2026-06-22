HORA EXACTA para ver el Francia vs Irak, partido por el Grupo I del Mundial 2026

La Selección de Francia vuelve a escena este lunes 22 de junio para disputar su segundo compromiso dentro del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta vez frente a una Selección de Irak que sueña con protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo.

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Los dirigidos por Didier Deschamps llegan con confianza tras su sólido debut en la competencia. Francia derrotó 3-1 a Senegal en un encuentro que dejó claro por qué sigue siendo una de las selecciones más temidas del planeta. Aunque el arranque del partido fue parejo, la segunda mitad mostró la mejor versión del conjunto galo, liderado por un Kylian Mbappé encendido y un Michael Olise que brilló entre líneas con una actuación de altísimo nivel.

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Pese al triunfo, Francia también dejó algunos detalles por corregir. La defensa volvió a conceder espacios y el equipo suma varios partidos consecutivos recibiendo gol, un dato que seguramente no pasa desapercibido para el cuerpo técnico de Deschamps.

Del otro lado aparece Irak, una selección que está disputando su primera Copa del Mundo desde México 1986. Aunque su debut terminó en derrota 4-1 frente a Noruega, el marcador no cuenta toda la historia. Durante varios lapsos del encuentro, los iraquíes compitieron con intnsidad, orden y personalidad, e incluso lograron generar peligro con transiciones rápidas.

Su principal fortaleza está en el bloque colectivo. Irak sabe que no puede competir desde la jerarquía individual contra potencias como Francia, por lo que apostará por la disciplina táctica, líneas compactas y contragolpes veloces para intentar incomodar.

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¿A qué hora ver Francia vs Irak en el Mundial 2026?

El partido entre Francia e Irak corresponde a la Jornada 2 del Grupo I y podría ser determinante en la lucha por el liderato.

Fecha: Lunes 22 de junio

Ciudad: Filadelfia, Estados Unidos

Hora en México: 3:00 PM (tiempo del centro)

En el papel, Francia luce como favorita. Sin embargo, en un Mundial, cualquier exceso de confianza puede salir caro.