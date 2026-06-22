PROHIBIDO: Esto es lo que ninguna esposa de un jugador de Argentina puede hacer durante el Mundial 2026

La reciente difusión de una fake news respecto a la salud del padre de Lionel Messi generó una fuerte conmoción dentro de la Selección Argentina, afectando profundamente el estado anímico del capitán y del resto del grupo. Ante esta situación, Lionel Scaloni y Claudio Tapia decidieron intervenir directamente para resguardar la tranquilidad del equipo durante su permanencia en Estados Unidos.

¿Qué prohibió Lionel Scaloni a las parejas y familiares de los jugadores?

Con el fin de evitar futuras polémicas y proteger a los futbolistas, el cuerpo técnico y la dirigencia establecieron una regla estricta: las parejas y madres de los jugadores tienen prohibido brindar declaraciones a la prensa. Según detalló Yanina Latorre, esta medida de censura comunicacional abarca tanto notas formales como conversaciones informales ("en off") con periodistas.

Latorre también destacó el impacto emocional que este episodio ha causado en el plantel, describiendo al equipo como "muy caído" y con un marcado descontento generalizado debido a la viralización de información falsa sobre el entorno familiar de su capitán.

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El estado de Antonela Roccuzzo ante la controversia

El círculo íntimo de Messi atraviesa momentos de mucha tensión, exacerbados por declaraciones previas de figuras mediáticas como Florencia Peña sobre el padre del futbolista. En medio de este escenario, Yanina Latorre mantuvo contacto vía chat con Antonela Roccuzzo, quien manifestó sentirse profundamente dolida por lo sucedido.

Respecto a la reacción de la esposa de Messi hacia Florencia Peña, Latorre reveló que Antonela, lejos de mostrar enojo, expresó sentir lástima por la situación, asegurando que Peña terminará pagando un costo alto por sus dichos.

¿Cuándo juega Argentina?

Después del debut perfecto de la Argentina de Lionel Messi aún tienen dos pruebas por delante, en punto de las 11:00 horas del centro de México estarán disputando su segundo partido de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, posterior a este encuentro, el 27 de junio enfrentarán a Jordania en lo que será su último partido de esta Fase de Grupos.

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