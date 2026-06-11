Explosiva declaración de una estrella de Brasil contra su propia afición

La paz en la concentración de Brasil se alteró por una declaración explosiva. Raphinha, estrella del Barcelona y pieza clave en el esquema de Carlo Ancelotti, respondió con sinceridad al ser consultado sobre su vínculo con la afición de su país, dejando en evidencia una brecha emocional que ha marcado su carrera. Lejos de evadir la polémica, analizó con frialdad por qué siente que su reconocimiento en el exterior supera al que recibe en casa.

Al haber emigrado a Europa siendo apenas un adolescente, el jugador reconoce que el hincha local le ha dado la espalda por falta de identificación con algún club nacional. “Para ser sincero, siento que realmente es diferente el cariño del aficionado brasileño conmigo que el de la gente de afuera que me sigue más a diario”, admitió el atacante en rueda de prensa. Lejos de mostrar rencor, esbozó una explicación lógica: “Es natural salir muy joven de Brasil, no tener conexión con ningún club. Es normal que la gente aún desconfíe”.

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La confesión no quedó ahí. Ante la pregunta sobre si siente la presión de tener que revertir esa imagen ante sus compatriotas, Raphinha fue tajante al marcar sus prioridades: “Si tengo que demostrarle algo a alguien, es a mí mismo, a mis padres, a mi esposa, a mi hijo”. Consciente de que su estilo de juego genera opiniones divididas, cerró la puerta a intentar agradar a las masas: “Desafortunadamente, no puedo cambiar el gusto de las personas. Entiendo que hay personas que no les gusta mi futbol, hay gente que sí, y está bien”.

La era Ancelotti: de adversario a aliado

Más allá del ruido mediático, Raphinha se mostró enfocado en el desafío bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. El delantero reveló que su nivel de autoexigencia supera, incluso, las demandas del estratega italiano: “Muchas veces yo, por ser una persona con mucha autocrítica, me exijo mucho más de lo que el míster, prácticamente”.

La relación entre ambos tiene una historia particular que se remonta a los enfrentamientos entre el Barcelona y el Real Madrid. “Siempre que teníamos algún partido contra el Real Madrid, el cuidado era máximo, al ciento por ciento”, recordó Raphinha, quien ahora busca capitalizar esa confianza en el torneo más importante del mundo. Con el objetivo claro, el delantero concluyó con una ambición que ilusiona a todo Brasil: “Todo lo que hice contra él, hacerlo a favor de él, principalmente en el Mundial”.

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