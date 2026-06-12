¿Es mexicano? Así es el pequeño pueblito donde Julián Quiñones nació

El 11 de junio de 2026, Julián Quiñones escribió su nombre en la historia eterna del futbol nacional. A los 9 minutos del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA™, sacó un disparo potente para marcar el primer gol de México sobre Sudáfrica. Detrás de ese festejo, cargado de euforia, existe una historia de superación que comenzó a miles de kilómetros, en un rincón del mundo donde el balón es la única vía de escape.

Así es Magüí Payán, donde nació Quiñones

Si bien en la actualidad es seguido de cerca por las luces de la fama, Quiñones no siempre transitó los grandes escenarios. Nació hace 29 años en Magüí Payán, una pequeña localidad situada en el "Triángulo de Telembí", en el sur de Colombia; una zona tristemente recordada por haber sido azotada durante años por el conflicto armado y la presencia de la guerrilla. En ese entorno complejo, el futbol fue el lenguaje que permitió al joven Julián soñar con algo más.

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A los 15 años dio el primer gran salto al llegar a Cali para probarse en Futbol Paz, una institución dedicada a transformar talentos en sueños. El impacto fue inmediato. “Vino a prueba en nuestra institución y desde el primer día nos cautivó muchísimo, porque, incluso, en el día de prueba hizo cuatro goles. Nos causó muy buena impresión y por eso lo dejamos nosotros en Futbol Paz”, relató César Valencia, directivo de la institución, en entrevista con ESPN.

Su potencia física, su velocidad y esa intensidad que en la actualidad le permite destacar en la Liga Pro Saudí —donde suma unos impresionantes 33 goles con el Al-Qadisiya—, ya brillaban desde aquel entonces.

"Los mexicanos nacemos donde queremos"

Su llegada a México ocurrió a los 19 años, cuando un convenio con Tigres UANL lo trasladó a tierras aztecas en 2015. Lo que comenzó como una oportunidad profesional se transformó, con los años, en un vínculo de identidad inquebrantable. En 2023, a los 26 años, Quiñones culminó un proceso de naturalización que él mismo celebró con orgullo en sus redes sociales.

Acompañando su carta de naturalización, el delantero dejó una frase que hoy resuena más que nunca en los corazones de la afición: “Los MEXICANOS nacemos donde queremos, por eso, ¡#QuiñonEsMexicano, todos somos MEXICANOS!“.

Julián Quiñones es la prueba viviente de que el corazón de un mexicano no se define por un acta de nacimiento, sino por la entrega que se demuestra en el terreno de juego. De las dificultades de Magüí Payán al rugido del Estadio Ciudad de México, doonde ha demostrado que su destino siempre fue defender estos colores con el alma.

