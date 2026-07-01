Inglaterra vs. RD Congo: a quién se enfrentará el ganador de este partido del Mundial 2016 en Octavos de Final

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue tomando forma en su fase de eliminación directa y uno de los cruces que más atención genera es el de Inglaterra vs. República Democrática del Congo. El partido corresponde a los Dieciseisavos de Final y no solo definirá a un nuevo clasificado, también terminará de confirmar el próximo rival de México.

El ganador de este encuentro se enfrentará a la Selección Mexicana en los Octavos de Final. El combinado azteca ya aseguró su lugar en esa instancia después de vencer 2-0 a Ecuador, en un resultado que le permitió cortar una racha de 40 años sin poder ganar un partido de eliminación directa. Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron los héroes de la jornada.

¿A quién enfrentará el ganador de Inglaterra vs. RD Congo?

El vencedor del partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo jugará contra México en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro está programado para el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, el último partido que se jugará en dicha sede durante esta justa veraniega.

Esto significa que el equipo dirigido por Javier Aguirre ya conoce la llave en la que quedó ubicado. Solo resta saber si su rival será una de las candidatas europeas del torneo o una selección africana que busca dar otro golpe en la competencia tras haber clasificado a la siguiente ronda en la última fecha como uno de los mejores terceros.

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México espera rival tras eliminar a Ecuador

México llegó a Octavos de Final luego de vencer a Ecuador por 2-0 en el Estadio Ciudad de México. La Selección Mexicana resolvió el partido en el primer tiempo y administró la ventaja en el complemento para instalarse entre los mejores equipos del torneo.

Julián Quiñones abrió el marcador y Raúl Jiménez amplió la diferencia antes del descanso. Con ese resultado, México se posicionó como uno de los mejores equipos de la competición, ya que suma cuatro victorias de cuatro posibles y sin conceder goles. Ahora espera por el ganador de Inglaterra vs RD Congo para conocer a su próximo rival en Octavos de Final.

México 2-0 Ecuador |MEXSPORT

Cuándo se jugaría México vs. Inglaterra o RD Congo

El partido de Octavos de Final entre México y el ganador de Inglaterra vs. RD Congo se disputará el domingo 5 de julio. El escenario será el Estadio Ciudad de México, donde el combinado azteca volverá a presentarse ante su gente después de eliminar a Ecuador.

Para México, el cruce tiene un valor especial. Si el rival es Inglaterra, se trataría de uno de los partidos más atractivos de la ronda por el peso histórico y mediático del seleccionado europeo. Si avanza RD Congo, la Selección Mexicana enfrentaría a un equipo que ya habría dejado en el camino a una potencia y llegaría con impulso anímico.