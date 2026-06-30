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De no creer: 9 videos de mexicanos afuera del hotel de Ecuador para “no dejarlos dormir”

Los aficionados de México jugaron su partido en la previa al duelo por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De no creer: 9 videos de mexicanos afuera del hotel de Ecuador para “no dejarlos dormir”

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Horas antes del partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador, hubo quejas del DT por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, varios aficionados mexicanos se reunieron afuera del hotel de concentración del equipo sudamericano en la Ciudad de México. La convocatoria fue organizada desde redes sociales durante el lunes.

El plantel ecuatoriano llegó por la noche al Westin Santa Fe, donde ya había presencia de seguidores de ambos países. Con el paso de las horas, aumentó el número de aficionados mexicanos en la zona. Todo esto se dio en la noche previa al partido entre México y Ecuador, con transmisión estelar de TV Azteca.

Ecuador Alemania México
La Tri es la primera selección sudamericana que le remonta a Alemania en una justa veraniega.|FIFA World Cup

¿Qué hicieron los aficionados mexicanos en el hotel de Ecuador?

Algunos automovilistas participaron tocando el claxon frente al acceso principal del hotel. Durante la reunión se escucharon cánticos y gritos de apoyo a México. También hubo uso de pirotecnia cerca del lugar. La intención de los asistentes era afectar el descanso de los jugadores ecuatorianos antes del encuentro que definirá el pase a los octavos de final.

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¿Cómo llegan México y Ecuador al partido de 16avos de Final?

El rendimiento de México en la Fase de Grupos (líder del Grupo A)

  • México 2-0 Sudáfrica
  • México 1-0 Corea del Sur
  • México 3-0 Chequia
México Mundial 2026.jpg
|Mexsport

El rendimiento de Ecuador en la Fase de Grupos (3ro del Grupo E)

  • Ecuador 0-1 Costa de Marfil
  • Ecuador 0-0 Curazao
  • Ecuador 2-1 Alemania

México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final

El partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será este martes 30 de junio en punto de las 6:30 pm (tiempo del centro de México) a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

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