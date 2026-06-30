De no creer: 9 videos de mexicanos afuera del hotel de Ecuador para “no dejarlos dormir”

Horas antes del partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador, hubo quejas del DT por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, varios aficionados mexicanos se reunieron afuera del hotel de concentración del equipo sudamericano en la Ciudad de México. La convocatoria fue organizada desde redes sociales durante el lunes.

El plantel ecuatoriano llegó por la noche al Westin Santa Fe, donde ya había presencia de seguidores de ambos países. Con el paso de las horas, aumentó el número de aficionados mexicanos en la zona. Todo esto se dio en la noche previa al partido entre México y Ecuador, con transmisión estelar de TV Azteca.

La Tri es la primera selección sudamericana que le remonta a Alemania en una justa veraniega.|FIFA World Cup

¿Qué hicieron los aficionados mexicanos en el hotel de Ecuador?

Algunos automovilistas participaron tocando el claxon frente al acceso principal del hotel. Durante la reunión se escucharon cánticos y gritos de apoyo a México. También hubo uso de pirotecnia cerca del lugar. La intención de los asistentes era afectar el descanso de los jugadores ecuatorianos antes del encuentro que definirá el pase a los octavos de final.

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Los mexicanos haciendo una fiesta afuera del hotel de Ecuador JAJAJAJAJA somos el país más naco del mundo y me encanta pic.twitter.com/mfXO1VQXDg — Roberto Haz (@tudimebeto) June 30, 2026

¿Cómo llegan México y Ecuador al partido de 16avos de Final?

El rendimiento de México en la Fase de Grupos (líder del Grupo A)

México 2-0 Sudáfrica

México 1-0 Corea del Sur

México 3-0 Chequia

|Mexsport

🚨 Condenamos ROTUNDAMENTE a todas las aficiones que se están organizando para lanzar Pirotecnia toda la noche hoy a las 11 de la noche en el Hotel Westin de Santa Fe que está en Av. Javier Barros Sierra 540, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón con el objetivo de que la selección… pic.twitter.com/SrNhUPBWXm — Noticias GDL (@NoticiasGdl_Mx) June 30, 2026

El rendimiento de Ecuador en la Fase de Grupos (3ro del Grupo E)

Ecuador 0-1 Costa de Marfil

Ecuador 0-0 Curazao

Ecuador 2-1 Alemania

Los mexicanos haciendo desmadre afuera del hotel de Ecuador para no dejarlos dormir y los jugadores ya se asomaron desde sus habitaciones a ver qué está pasando JAJAJAJAJA.



Amo a mi México, somos naquísimos. pic.twitter.com/qQGUwE6h4q — Roberto Haz (@tudimebeto) June 30, 2026

2am de un martes por la noche:



Un diablo con chamarra encendiendo bengalas, el DJ encima de una camioneta, una moto a medio morir haciendo ruido de arranque, con un mariachi y la gente cantando ondeando las banderas de México.



MÉXICO MUNDIAL 2026 JAJAJApic.twitter.com/DDcNWwhpKX — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 30, 2026

México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final

El partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será este martes 30 de junio en punto de las 6:30 pm (tiempo del centro de México) a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores.

🇲🇽🇪🇨 "ECUATORIANOS HDP"



La canción de los Mexicanos afuera del hotel de la Selección de Ecuador. pic.twitter.com/roUY108BKe — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) June 30, 2026

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

😅🇪🇨🇲🇽 Parece que a Ecuador no le molesto mucho el tema del ruido.



Imágenes de @hattrick_tv_ pic.twitter.com/GC8umJ69zV — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) June 30, 2026

Los aficionados mexicanos reunidos afuera del hotel de concentración de Ecuador se hacen sentir:



"ECUATORIANOS, HIJOS DE P*TA".



Se escucha coordinadamente al ritmo de claxon y gritos.pic.twitter.com/MHsuqam1bp — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 30, 2026

Les quedó grande ser "anfitrión" a nuestros amigos mexicanos.

Una pena que un grupo de "hinchas" haga quedar mal a toda una nación.

Contra todo y con todo:

¡¡VAMOS MI ECUADOR AMADO!! 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻🇪🇨🇪🇨🇪🇨🇪🇨🇪🇨 pic.twitter.com/a8vl7R2k9C — Daniel Acosta (@DanielAcosta8) June 30, 2026