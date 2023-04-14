A Raspar La Lona | ¿Tyson Fury vs Andy Ruiz es una realidad?

En el nuevo episodio de A Raspar La Lona, Rafa Ayala y César Castro analizaron el reciente triunfo de Shakur Stevenson ante Shuichiro Yoshino y el futuro del peso ligero donde podría intervenir Devin Haney y Vasyl Lomachenko, quienes se enfrentarán el próximo sábado 20 de mayo en busca de la unificación de la división de las 135 libras.

Igualmente, comentaron sobre la posibilidad de la pelea entre Tyson Fury y Andy Ruiz por el título de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, luego de que Bob Arum, agente del pugilista británico, comentara que el mexicamericano podría ser el rival elegido luego de que Oleksandr Usyk se bajara del combate.

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Se aproxima el combate en Guadalajara de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Finalmente, A Raspar La Lona contó los últimos detalles sobre el combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y John Ryder, mismo que se realizará en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, el próximo sábado 6 de mayo por la unificación de los títulos supermedianos.