VIDEO: Canelo Álvarez y Mbilli en Egipto, tienen primer cara a cara

Conecta
Dos leyendas del boxeo mexicano vuelven al ring en una pelea llena de nostalgia, emoción y grandes momentos para los aficionados.
La esperada pelea entre Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce ya está lista luego de que ambos superaran sin problemas la báscula.
El carisma del ‘Travieso’ volvió a robarse los reflectores luego de convivir con aficionados antes de subir al ring.
El campeón mexicano sigue afinando detalles para su combate ante el ‘Travieso’ Arce
El pugilismo mexicano pierde a una de sus voces más emblemáticas, cuyo legado marcó a generaciones.
El mundo del boxeo despide a Eduardo Lamazón con un emotivo mensaje que resume su legado imborrable.
El boxeo mexicano despide a una de sus voces más emblemáticas. Eduardo Lamazón dejó huella con su estilo único y su pasión por el ring.
¡Pelea de alto impacto! David Benavidez y Gilberto Ramírez se enfrentan en un combate espectacular donde hubo intensidad, poder y un intercambio de golpes constante.
Munguía y el “Toro” Reséndiz protagonizan una pelea intensa que encendió el ring.
Rollheiser abre el marcador y pone en ventaja a Santos ante Palmeiras en la Jornada 14 del Brasileirao.