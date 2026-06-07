Marco Verde impone condiciones ante David Camacho en una intensa batalla de Box Azteca
Dos de los mejores talentos del boxeo mexicano se enfrentan en una pelea llena de acción, potencia y grandes intercambios. Revive el combate completo entre Marco Verde y David Camacho en una función imperdible de Box Azteca.
La emoción del boxeo se vive en Box Azteca con la pelea completa entre Marco Verde y David Camacho. 🥊🔥
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