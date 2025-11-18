deportes
¡Adiós, vaquero! Así fue el último combate de John Cena en RAW

John Cena disputó el que fue su último combate en RAW, marca de la WWE. Aquí conocerás todos los detalles de lo que fue esta mágica lucha en la empresa.

asi-fue-ultimo-combate-john-cena-raw-wwe.png
WWE Página Oficial
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
¡Se acabó, finalmente se terminó! Después de más de dos décadas como miembro activo de la marca, y luego de más de 500 combates todos los lunes por la noche, John Cena se despidió de RAW en un evento que trajo consigo mucha tristeza y melancolía por el retiro de dicha superestrella.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Como sabes, John Cena continúa en su etapa de despedida de la WWE, misma a la que abadonará completamente el próximo mes. No obstante, el lunes 17 de noviembre entrará a la historia como el último combate que el ídolo de los niños tuvo en la marca RAW, la más importante de la empresa.

¿Cómo estuvo el combate final de John Cena en WWE?

Se esperaba que el RAW de este lunes fuera uno de los más potentes del año no solo por la despedida de John Cena, sino por la cantidad de sorpresas que se esperaban referente a esto. En función de lo anterior, los fanáticos disfrutaron de un evento por demás espectacular de principio a fin.

@kizzp007 John Cena's Final #MondayNightRaw ever and final tag team match ever 🔥 #WWE #JohnCena #fypツ #Foryoupage ♬ original sound - Wrestling/Games

Su última batalla fue un auténtico combate de relevos australianos entre él, Rey Mysterio y Sheamus frente a The Judgment Day, incluyendo al propio Dominik. Al final, fueron los baby face’s quienes se quedaron con el triunfo, lo cual generó un gran impacto en el público que, además, conoció que John y Dominik se enfrentarán por el Campeonato Intercontinental en Survivor Series.

Fue así como John Cena se despidió de RAW, la marca que lo hizo grande y una auténtica leyenda de la WWE. En su etapa en esta, el rapero mayor protagonizó un total de 546 combates, mismos de los cuales en la mayoría de estos fue cerrando el show o como protagonista del mismo.

¿Cuándo será el último combate de John Cena en WWE?

Si todo sale como se tiene programado, el adiós definitivo de John Cena será nada más y nada menos que el 13 de diciembre en el WWE Saturday Night’s Main Event . Ante ello, vale decir que hasta el momento se desconoce el rival que el luchador tendrá en una batalla que acaparará por completo las miradas.

Alan Chávez - Marktube

