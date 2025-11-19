deportes
Noticias
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez sorprende y revela el motivo por el que volverá a la F1 2026 con 36 años

Checo Pérez reveló la razón principal por la que volverá a la temporada 2026 de la Fórmula 1 a pesar de cumplir 36 años durante el mes de enero próximo.

checo-perez-motivo-volvera-f1-2026-36-años.png
Instagram: Checo Pérez
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez , ha concedido una serie de entrevistas relacionadas con el futuro que tiene en la Fórmula 1, esto en el entendido de que volverá para la temporada 2026. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero objetivo de su retorno cuando está por cumplir 36 años?

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Vale recordar que Checo Pérez cumplirá 36 primaveras en enero del 2026, por lo que llegará a la próxima temporada de la F1 como uno de los pilotos más experimentados que habrá en dicha competición junto a otros como Fernando Alonso y Lewis Hamilton, así como el mismo Valtteri Bottas.

¿Por qué Checo Pérez vuelve a la F1 con 36 años?

Cabe mencionar que, en estos momentos, Checo Pérez continúa afinando detalles para entrar con todo a la siguiente temporada, por lo que ha estado sumamente activo dentro de las instalaciones de Cadillac, escudería que correrá por primera vez en la Fórmula 1 para el 2026.

Ante este hecho, en declaraciones recogidas por El Heraldo Deportes el piloto mexicano aseguró que uno de los objetivos por los que volverá a los 36 años de edad, y después de ganar el campeonato de escuderías en Red Bull, fue por lo mucho que extraña este deporte.

“Me di cuenta que lo extrañaba mucho porque lo seguía viendo, seguía despertando para ver las carreras. Probablemente lo extrañaba más de lo que pensaba. Cuando comenzó la conversación con Cadillac y pudimos ver esa pasión por las carreras, sentí que todavía quedaba algo en mí”, explicó emocionado Checo Pérez.

¿Checo Pérez espera ganar algún GP con Cadillac?

Si bien entiende que Cadillac apenas hará su debut oficial en la máxima categoría del automovilismo profesional, Checo Pérez considera que cuenta con la experiencia suficiente como para buscar algún campeonato en uno de los GP’s en los que corra de cara a la siguiente temporada en la F1.

Checo Pérez
Cadillac F1
Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

