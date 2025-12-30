Chris Jericho: esto se sabe sobre su posible regreso a WWE

Parece que lo que se manejaba como rumor hace unos meses, se podría cumplir de manera prácticamente inmediata en los primeros espectáculos de WWE en 2026. Y es que todo se está alineando para que Chris Jericho regrese a la empresa y así realice su gira del retiro. Por ello, aquí se detallan las pruebas de lo que sería el triunfal regreso de esta leyenda del wrestling.

¿Chris Jericho regresará en breve a WWE?

Múltiples fuentes están indicando que la vuelta del Lion Heart es prácticamente un hecho. Desde hace tiempo ya no figura en AEW y según los insiders su contrato con dicha compañía termina el próximo 31 de diciembre de 2025. Esto significa que todo estaría servido para que Jericho vuelva a la empresa que lo puso en lo más alto de la industria luchística.

En entrevistas del pasado, el hombre de 55 años expresó abiertamente que buscaría su vuelta a WWE. Su intención es tener una gira de retiro y esto podría ser benéfico para ambas partes. El proyecto hoy liderado por HHH claramente vería con buenos ojos que alguien de ese calibre volviera y así cerrara su ciclo como peleador profesional.

¿Cuándo volvería Chris Jericho a las funciones de WWE?

Tomando en cuenta que legalmente todo está disponible para que Chris haga su pletórico regreso a la empresa, muchos colocaron de manera bastante lógica una aparición en el Royal Rumble 2026, a disputarse el 31 de enero. Sin embargo, otros no creen que esto se dé así, pues quieren darle su debido espacio a la leyenda de Manhasset.

Es por eso que la apuesta de los directivos y creativos sería darle foco de manera inmediata, en uno de los primeros shows del año. Allí algunos opinaron que aunque el primer gran espectáculo del año es el de RAW, lo que le urge a la marca es fortalecer SmackDown, pues se ha sentido demasiado floja durante el 2025. Pero aún falta la confirmación oficial de su vuelta y posteriormente, ver qué historias y soporte le darán a esta leyenda en sus meses finales de carrera.