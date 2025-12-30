Dominik Mysterio: esto pasará con sus campeonatos al confirmarse su lesión

En las horas recientes la confusión ha sido la constante en los diversos reportes existentes alrededor de la lesión de hombro que padece Dominik Mysterio. Incluso, WWE anunció esto de una manera bastante particular. Ahora, el debate alrededor de esta situación radica en lo que pasará con los dos campeonatos que ostenta The King of the Luchadores.

Neymar vuelve al quirófano | ¿Llegará a tiempo al Mundial 2026?

¿Qué pasará con los cinturones de campeón de Dominik Mysterio?

Tras su lucha en parejas donde compartió equipo con El Grande Americano, Dominik salió lastimado en el evento de Guerra de Titanes de AAA. Desde ese 20 de diciembre, el hijo de Rey Mysterio no tuvo más actividad en el ring. Incluso, se tenía en mente que acompañara a Liv Morgan en su pelea del fin de semana pasado, pero la empresa lo está cuidando.

En ese mismo sentido, los reportes que circulaban durante el lunes previo a RAW dictaban que aunque sí había una molestia en el hombro, la situación estaba bajo control y WWE lo único que querían era cuidar en la medida de lo posible a su gran estrella. Pero eso cambió cuando en el propio show anunciaron que Dominik estaría ausente por una lesión.

Ante eso, la gran duda que surgió es lo que pasará con los cinturones que ostenta el Sucio de los Sucios. Se comentó a través de segmentos y vía los comentaristas, que Dom estaría fuera de circulación por tiempo indefinido pero no dijeron cómo resolverán lo de sus campeonatos.

¿Es grave la lesión de Dominik Mysterio?

Aquí no hay mucha claridad, pues WWE no ha compartido ningún comunicado oficial, por lo que algunos ya especulan que es un tema no tan real para darle respiro al ámbito creativo. Y es que no se ha dicho nada sobre los cinturones que tiene en posesión este luchador. Por ello, algunos incluso argumentan que es una técnica que la empresa está concretando, haciendo que las filtraciones se contradigan entre sí. Por ello, muchos se cuestionan si el agravio físico de Mysterio es fuerte. Aunque la realidad es que no se sabe cuándo volverá.