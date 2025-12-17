Juega en Francia, estará con Portugal en la Copa Mundial de la FIFA y ya quiere jugar ante México en el Estadio Banorte

Fue hace unos días cuando la Federación Mexicana de Futbol confirmó al cuadro de Portugal como el encargado de reinaugurar, junto a la Selección Mexicana, el Estadio Banorte con miras a lo que será la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, a llevarse a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Portugal, de la mano de Cristiano Ronaldo, se enfrentará a la Selección Mexicana en el Estadio Banorte en marzo del siguiente año; es decir, unos meses antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante ello, existe un jugador portugués que juega en la élite y que ha demostrado su deseo por estar en el Coloso de Santa Úrsula.

Joao Neves, el jugador de Portugal que desea jugar en el Estadio Banorte

Durante una charla para TNT Sports, Joao Neves, futbolista que forma parte del PSG y de la Selección de Portugal, mostró sus deseos por formar parte de la reinauguración del Estadio Banorte para marzo del próximo año, esto gracias al valor histórico que el inmueble tiene en el mundo del futbol.

Te puede interesar: El juego de tenis que duró más de 11 horas en 2010

Te puede interesar: ¿Por qué John Cena sonrió cuando fue rendido por Gunther?

Cabe mencionar que el Estadio Azteca presenció un título de Pelé en México 1970, así como la Mano de Dios y el Gol del Siglo otorgados por Diego Armando Maradona en 1986. Ante ello, Joao Neves entiende que el valor de este inmueble puede ser difícilmente superado gracias a las leyendas que han jugado aquí.

“Lo espero, México es un país increíble. Y estoy con ganas de jura ahí, de jugar en el Azteca”, mencionó Joao Neves, jugador que registra 13 anotaciones y 12 asistencias en 72 juegos con el PSG y que, además de jugar como contención, también puede disputar minutos como interior por ambos costados.

¿Cuáles son los números de Joao Neves previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A pesar de tener solo 21 años de edad, Joao Neves ya puede presumir ser seleccionado de Portugal desde hace más de dos años, contando con 20 partidos en el combinado absoluto y sumando tres dianas. Por ende, su presencia en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 está prácticamente garantizada.