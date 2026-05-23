AAA Noche de los Grandes: ¿Cuándo es, dónde y a qué hora empieza el evento?

Se trata, sin duda alguna, de una de las funciones de lucha libre más importantes que México tendrá en el año. La AAA se dice lista para la Noche de los Grandes, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás todo respecto a este magno evento en unión con la WWE.

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Como sabes, Noche de los Grandes es un evento creado por la AAA a través de la WWE en donde se disputarán varias luchas, destacando el duelo por las máscaras entre El Grande Americano y el Original Grande Americano. Por tal motivo, es preciso que conozcas toda la información sobre este evento.

¿Cuándo se llevará a cabo Noche de los Grandes?

Lo primero que tienes que saber es que Noche de los Grandes se llevará a cabo este sábado 30 de mayo, cerrando así con un mes lleno de licha y dinamismo en donde las estrellas de la AAA han fraguado rivalidades no solo en territorio mexicano, sino también estadounidense.

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¿A qué hora y en dónde será Noche de los Grandes?

El evento se llevará a cabo en la Arena Monterrey, inmueble cuya capacidad asciende a más de 17,500 personas. Además, la función comenzará en punto de las 19:00 horas, por lo que se espera que cuente con una duración de entre dos y cuatro horas, dependiendo el tiempo que se le conceda a cada lucha.

Cabe mencionar que la respuesta del público ha sido prácticamente inmediata, por lo que se espera que el recinto esté a reventar durante dicho día. En ese sentido, vale decir que el boleto más económico tiene un costo de 502 pesos, mientras que el más elevado, en el Access 360, valía 12,310 pesos.

¿Cuál será la lucha estelar del evento de la AAA?

La lucha estelar tendrá como protagonistas a El Grande Americano y el Original Grande Americano, mismos que, después de meses de constante rivalidad, se verán las caras en el magno evento de la AAA en un duelo de máscara contra máscara que ha causado mucha expectación entre la comunidad luchística en México.