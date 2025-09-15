AAA revela próxima función tras lo vivido en Worlds Collide; ¿cuándo y dónde será?

La segunda edición del Worlds Collide , evento que reúne a lo mejor de la WWE, la AAA y NXT, fue un éxito total. Ante ello, la Triple A ha comenzado a dar nuevas pistas en torno a cuándo será su siguiente función, así como en dónde y algunos luchadores confirmados hasta el momento.

Lucha Azteca AAA

Las Vegas fue el escenario en donde se llevó a cabo la segunda función de Worlds Collide, evento que, entre otros resultados, trajo a Dominik como el nuevo Megacampeón de la AAA. Ante ello, luce interesante conocer cuándo será la siguiente función de la “Tres Veces Estelar”.

¿Cuándo y dónde será el siguiente evento de la AAA tras Worlds Collide?

En las últimas horas, la página oficial de la AAA confirmó que su próxima función será más pronto de lo esperado; de hecho, esta será a finales de este mes cuando sus superestrellas se presenten nuevamente ante su público en un evento programado para el sábado 27 de septiembre.

Esta nueva función de la AAA se llevará a cabo en el Gimnasio Juan de la Barrera, mismo que se ha convertido en un recinto sumamente llamativo y emotivo para la empresa en turno en los últimos años. Finalmente, debes saber que el mismo comenzará a las 20:00 horas y será grabado para la televisión.

¿Cuál es la cartelera para el próximo evento de la AAA?

Hasta el momento, lo único que la AAA ha revelado es una lucha mano a mano entre la campeona de la empresa, Lady Flammer, ante Faby Apache, quien durante las últimas semanas tuvo un par de compromisos tanto en NXT como en Worlds Collide, aunque en ambos terminó con la derrota.

No obstante, se espera que la “Tres Veces Estelar” confirme más detalles con el paso de los días. Y, al ser este un evento en el Juan de la Barrera, se espera la inclusión de algunas estrellas con paso en la WWE como lo puede ser El Grande Americano o el mismo Dominik Mysterio.