Las DURAS palabras de James Rodríguez tras golear a México

La Selección de Colombia no solo se llevó una contundente victoria por 4-0 ante México en el AT&T Stadium, sino que también dejó un mensaje claro a través de su capitán, James Rodríguez, quien tras el encuentro soltó una frase que encendió la polémica: “Hablan mucho”.

El mediocampista del conjunto del León fue una de las figuras del partido amistoso disputado en territorio estadounidense. Aunque no marcó gol, James brilló con dos asistencias que fueron clave para el triunfo cafetero. Desde el arranque, el colombiano mostró su calidad con el balón, liderando el ataque y generando peligro constante en el área mexicana.

La primera asistencia llegó al minuto 16, cuando James cobró un tiro libre con precisión milimétrica que fue rematado por Jhon Lucumí para abrir el marcador. En el segundo tiempo, al 56’, Rodríguez filtró un pase a profundidad para Luis Díaz, quien definió con clase ante la salida de Luis Ángel Malagón. Más tarde, al 64’, Jefferson Lerma y Johan Carbonero sentenciaron el encuentro.

Pero más allá del espectáculo futbolístico, lo que más resonó fue la declaración de James al término del partido. En zona mixta, cuando se le preguntó por la actitud de los jugadores mexicanos, el colombiano respondió con una frase breve pero contundente: “Hablan mucho”. La expresión se viralizó rápidamente en redes sociales y generó debate entre aficionados y analistas deportivos.

¿Cuál fue el motivo de las palabras de James Rodríguez?

La frase del jugador del León parece haber sido provocada por los constantes reclamos de los mexicanos al árbitro, especialmente tras una jugada polémica en el primer tiempo que pudo haber sido penalti. Varios jugadores mexicanos, entre ellos Santiago Gimenez, Diego Lainez y Jorge Sánchez, se acercaron al silbante para exigir la revisión de la jugada, lo que habría motivado las palabras de James.

Con esta actuación, Colombia reafirma su buen momento de cara a las eliminatorias mundialistas, mientras que México se lleva una dura lección en su preparación rumbo al 2026. Y aunque el marcador fue claro, las palabras de James Rodríguez podrían tener un eco más duradero que los goles.

