Mexicanos fuera del Mundial: Las sorpresivas selecciones que clasificarían de Concacaf a la Copa del Mundo

La ruta hacia el Mundial 2026 ha comenzado a dejar víctimas inesperadas. Tras disputarse tres jornadas de las Eliminatorias de Concacaf, los técnicos mexicanos Luis Fernando Tena (Guatemala) y Miguel Herrera (Costa Rica) se encuentran en este momento eliminados del proceso mundialista, en lo que representa un duro golpe para ellos y para el prestigio de los estrategas nacionales.

La confederación otorga tres boletos directos y dos lugares para repechaje intercontinental, pero ni Guatemala ni Costa Rica han logrado posicionarse entre los primeros lugares de sus respectivos grupos. Guatemala marcha en el cuarto puesto del Grupo A con apenas 2 puntos, mientras que Costa Rica ocupa el tercer lugar del Grupo C con 3 unidades, con dificultades matemáticas de avanzar.

¿Quiénes están clasificados en este momento en Concacaf?

En contraste, las selecciones que han sorprendido y al momento tienen los boletos a la Copa del Mundo son Surinam, Curazao y Haití, quienes lideran sus grupos con autoridad y buen futbol. Estos tres equipos se perfilan al momento como los representantes directos de Concacaf en el Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

También te puede interesar:

Por otro lado, las selecciones que aún tienen opciones de clasificar vía repechaje son Panamá, Jamaica y Honduras, quienes han mostrado mayor regularidad y competitividad en esta fase inicial. El rendimiento de estos equipos ha sido suficiente para mantenerse en la pelea por los dos boletos restantes.

La eliminación virtual de Tena y Herrera ha generado críticas y cuestionamientos sobre el nivel de sus selecciones y la gestión técnica. En el caso de Luis Fernando Tena, Guatemala no ha logrado consolidar un estilo de juego efectivo, mientras que Miguel Herrera ha enfrentado problemas de adaptación con Costa Rica, una selección que históricamente ha sido protagonista en la región.

Ambos entrenadores llegaron con altas expectativas, pero los resultados no han acompañado. A falta de tres jornadas para cerrar la fase de grupos, el panorama es claro al momento: Guatemala y Costa Rica están fuera del Mundial 2026, y el sueño de ver a técnicos mexicanos triunfar en Centroamérica se desvanece.

Jornada 4 de la eliminatoria mundialista en Concacaf

Lunes 13 de octubre

Honduras vs Haití

Costa Rica vs Nicaragua.

Martes 14 de octubre