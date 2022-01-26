¿Podrá el Abierto de Acapulco ser próximamente Masters 1000?

Raúl Zurutuza dejó claro que Acapulco sigue en la búsqueda de que el Abierto de Acapulco suba de categoría de Masters 500 a Masters 1000 en el circuito de ATP. Luego de casi veintinueve años de existencia, el próximo reto aún se ve lejano, sin embargo, hay cosas en las que ya se están trabajando para lograrlo.

‘Me encantaría verlo Masters 1000 obviamente, pero hay que irle agregando cosas poco a poco. Yo creo que la corona sería tener a los 10 top ten un año o dos años. Le tengo muchísimo respeto a los demás promotores y a los demás torneos.’

¿Cómo es la relación del Abierto Mexicano con el Abierto de Dubai?

‘La relación con Dubai es mejor que buena, es extraordinaria. Hablo con el director del torneo cuatro y cinco veces al año. Las hijas del dueño están súper involucradas y han venido a México.

¿Cómo poder mejorar el Abierto Mexicano de Acapulco?

Zurutuza aseguró que es algo positivo tener a los diez mejores tenistas del mundo en Acapulco, sin embargo, también dio otras alternativas.

‘Hay otras maneras de que el torneo mejore, por ejemplo, que el corte fuese 35 o 30 del mundo. ¿Qué significa esto? Que veintitrés de los primeros 30 estarían en Acapulco’.