¿Por qué Federer no ha participado nunca del Abierto Mexicano?

En entrevista para Azteca Deportes el director del Abierto Mexicano de Tenis, Raúl Zurutuza , habló sobre lo que tiene que pasar para que venga Roger Federer al torneo.

Federer tiene compromisos con Dubai

“Él me lo dijo a los ojos, él y yo solitos en una gran conversación que tuve con él, que no podía venir a Acapulco porque tenía un tema con Dubai, hay cosas que no todo se puede en esta vida y esa es una que hasta el momento no se nos ha dado. Si fuéramos un Masters 1000 ya tendríamos la garantía de qué los primeros 16 jugadores tienen que jugar. Si no hubiera coincidido Dubai con Acapulco hubiera podido venir Roger sin problema”, dijo el director del AMT.

La gran promesa del tenis mexicano

Además, Zurutuza aseguró que el tenista de 16 años que está en cuartos de final del Abierto de Australia juniors, Rodrigo Pacheco, se perfila como la gran promesa del tenis mexicano.

“Rodrigo tiene un futuro muy promisorio, está bajo la guía y conducción de un gran entrenador mexicano y tiene un equipo atrás de él muy bueno. Han sabido hacer las cosas bien. Siempre he pensado que ser Top 100 o 50 es un tema de hacer bien las cosas, que tan comprometido estás con lo que quieres ser y Rodrigo a sus 16 años está mega comprometido con este tema, entonces creo que puede hacerlo muy bien si no pierde el piso, es un chavo muy aterrizado y si no se deslumbra con lo que significa el tenis profesional”, comentó Raúl.

El deseo de un tenista mexicano campeón

También, la cabeza del AMT afirmó que le encantaría tener la oportunidad de ver más mexicanos en el torneo y contar en algún momento con un campeón:

“Nos hemos obsesionado con tener un Top 10, lo añoramos terriblemente. Rodrigo es un tema muy puntual. El nivel mexicano juvenil no es malo, hay muchos jugadores que están en divisiones 1 y 2. Me encantaría ver a un mexicano levantar el guaje de plata, me gustaría muchísimo”, explicó Zurutuza.

Rafael Nadal es un nombre sagrado del tenis

Finalmente, se animó a hablar sobre todo lo que impacta y genera Rafa Nadal cuando está presente en el torneo.















“La presencia de Rafa Nadal, es uno de los tres nombres sagrados del tenis, que venga a Acapulco es motivo de celebración, siempre será bueno tener a Rafa con nosotros por lo que es, van a pasar muchos años antes de que aparezca otro como él, siempre genera y también quieren verlo porque a lo mejor no sabemos cuándo se va a retirar”, sentenció Raúl Zurutuza.