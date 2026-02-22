¡ORGULLO NACIONAL! Isaac del Toro hace historia en el UAE Tour 2026

El ciclismo mexicano Isaac del Toro conquistó el UAE Tour 2026, convirtiéndose en el primer azteca en ganar la clasificación general de una carrera por etapas del UCI WorldTour. Su triunfo no solo lo coloca en la élite del ciclismo mundial, sino que también abre un nuevo capítulo para el deporte en México.

Del Toro, integrante del UAE Team Emirates-XRG, selló la victoria en la última etapa disputada en Abu Dhabi, defendiendo una ventaja de 20 segundos sobre el italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) y 1:14 minutos respecto al australiano Luke Plapp (Jayco AlUla). El mexicano completó la competencia con un tiempo acumulado de 21 horas, 10 minutos y 30 segundos.

Su desempeño fue brillante a lo largo de la semana: ganó la primera etapa con autoridad y se impuso en la jornada decisiva en la cima del Jebel Hafeet, mostrando su capacidad tanto en sprints como en ascensos. Esa victoria en montaña fue clave para consolidar el liderato y suceder en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, ausente en esta edición pero referente del mismo equipo.

Más allá de los números, lo que más llamó la atención fue la madurez con la que Del Toro manejó la presión. Neutralizó ataques de figuras como Remco Evenepoel y defendió el maillot rojo con serenidad, demostrando que su talento va acompañado de carácter y temple. “Más que una victoria, dejó una señal clara de pertenencia a la élite”, destacaron medios especializados.

El logro de Isaac del Toro representa un orgullo nacional. Con esta victoria, suma su primer título en una prueba por etapas del WorldTour y alcanza 24 victorias profesionales, superando el récord histórico de Raúl Alcalá, pionero del ciclismo mexicano en Europa.

¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro en el 2026?

7 de marzo compite en la vigésima edición de la Strade Bianche junto al campeón del mundo, Tadej Pogacar, vigente bicampeón de la prueba.

9 al 15 de marzo, el mexicano disputará el Tirreno-Adriático, carrera de siete etapas que une Lido di Camaiore con San Benedetto del Tronto.