ÚLTIMO HORA: Abraham Ancer termina tercero en la ronda del viernes del LIV Golf en Riyadh y aspira al triunfo

El mexicano Abraham Ancer terminó tercero en la ronda de este viernes 6 de febrero del LIV Golf Riyadh 2026 que se disputa en el Riyadh Golf Club de Arabia Saudita y mantiene vivas sus aspiraciones para llevarse el triunfo.

Abraham Ancer terminó tercero en la ronda del viernes

El torneo nocturno de LIV Golf Riyadh 2026 ha representado desafíos especiales para los competidores debido al contraste de las luces sobre la superficie y al contraste del campo iluminado con un fondo oscuro que dificulta el seguimiento de las pelotas, aunque para el público ha resultado en un emocionante espectáculo de luces y golf.

Luego de 36 hoyos, Ancer terminó en el cuarto puesto, tras la ronda tres celebrada este viernes con un -7, mientras que en la general ha conseguido un -14 que le permiten mantener vivas sus aspiraciones de victoria en el torneo.

Talor Gooch, del equipo Smash GC, encabeza la clasificación con 10 bajo par luego de 134 golpes, mientras que Thomas Detry, de 4Aces GC, y Peter Uihlein, de RangeGoats GC, completan el podio tras la penúltima jornada del torneo.

