¡NO ES BROMA! Se acabaron los boletos para el Gran Premio de México de la Fórmula 1

Tras una lluvia de compras, el Gran Premio de México dio a conocer que los boletos para la carrera del próximo año se agotaron, por lo que el GP del 2026 se espera que sea una gran fiesta

boletos gran premio de mexico
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
AUTOMOVILISMO
Compartir

La organización del Gran Premio de México anunció que las entradas para la edición 2026 se han agotado, un fenómeno atribuido en gran medida al regreso de Sergio “Checo” Pérez a la parrilla de la Fórmula 1 y al interés que genera su incorporación al nuevo proyecto de Cadillac. La venta se volcó desde la preventa y la venta general fue solo de trámite hasta registrar el “sold out”.

Te podría interesar: Checo Pérez vuelve a F1 corriendo un bólido Ferrari

¿Qué fin de semana sería el GP de México 2026 de la Fórmula 1?

El evento está programado para realizarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez y, según los comunicados oficiales, las fechas previstas son del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026; los precios reportados para distintas zonas fueron publicados en la apertura de venta, con rangos que van desde opciones accesibles hasta paquetes premium. Además, la organización puso en marcha mecanismos como el “derecho de compra anticipada” (DPO) para fidelizar a quienes adquieren entradas.

El retorno de ‘Checo’, quien formará parte del ambicioso proyecto de Cadillac en la F1, ha sido señalado por la propia afición como el principal impulsor de la demanda. Cadillac, apoyado por General Motors, prepara su debut en la categoría en 2026 y ha sumado a pilotos con experiencia para acelerar su desarrollo; Pérez participa ya en pruebas con el objetivo de ponerse a punto para la nueva temporada.

¿Cómo conseguir boletos para el GP de México 2026 de la Fórmula 1?

Pese al agotamiento de entradas generales, aún existen alternativas para quienes no consiguieron boleto, paquetes de hospitality y experiencias oficiales (F1 Experiences, Paddock Club, hospitality premium) mantienen disponibilidad limitada y pueden ser una opción para asistir al fin de semana de carrera. También se espera que la organización y socios oficiales comuniquen en próximas semanas información sobre reventas autorizadas y protocolos para quienes quieran cambiar o devolver entradas.

La combinación entre la euforia por la Fórmula 1 en México y el regreso del piloto local Sergio Pérez de perfil internacional ha vuelto a convertir al México GP en un evento prácticamente imbatible en taquilla, anticipando una fiesta multitudinaria en el Hermanos Rodríguez cuando suene el semáforo de salida en 2026.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

