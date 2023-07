‘Checo Pérez sufre accidente en las prácticas libres del GP de Hungría

El piloto mexicano, Sergio Pérez, sigue teniendo problemas en el Mundial de F1 2023. Durante el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Hungría, el undécimo circuito de la campaña, las prácticas fueron interrumpidas debido a un accidente del ‘Checo’.

A pocos minutos de haber iniciado los entrenamientos, hubo bandera roja provocada por el mexicano, quien perdió el control de su monoplaza entre la cuarta y quinta curva del trazado de Hungaroring, antes de que algún piloto marcara tiempo de vuelta.

Sergio Perez clips the grass and his FP1 ends in the barriers 💥#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/2sWABZXYQl

— Formula 1 (@F1) July 21, 2023