FOTOS: Ella es Izzi Dame, exjugadora de voleibol que ahora es campeona en WWE

Son muchos los casos de atletas de alto rendimiento que, después de pasar un tiempo considerable en un deporte, cambian radicalmente de vida formando parte de otra forma de entretenimiento. Un ejemplo de lo anterior es Izzi Dame, quien dejó el voleibol para ser campeona de la WWE.

Franki Carissa Sterling, nombre de pila de Izzi Dame, es una mujer que desde pequeña se integró al mundo del deporte de alta exigencia. En un principio tuvo la oportunidad de practicar voleibol, aunque desde hace unos años forma parte de la marca NXT, misma en donde logró consolidarse como una figura importante de la WWE.

Izzi Dame, del voleibol a ser campeona de WWE NXT

Nacida en Buchanan, Michigan, el 13 de julio de 1999, Izzi Dame es una mujer de 26 años de edad que se desempeña como luchadora profesional después de un faceta que tuvo en el voleibol, deporte que ama pero en el que no pudo trascender de la misma forma en cómo lo ha logrado en NXT.

Cabe mencionar que Izzi Dame estudió en la Universidad de Michigan y se licenció en Gestión Empresarial, y fue precisamente aquí en donde jugó voleibol en el equipo de la Universidad de Atletismo del Este de Michigan. No obstante, tiempo después se decantó por el wrestling, llegando a una de las marcas más importantes del mundo.

En noviembre del 2022, Izzi Dame firmó contrato en WWE para debutar profesionalmente en mayo del 2023 en un combate ante Lola Vice. A partir de ahí, la norteamericana ha escalado niveles realmente interesantes, al grado de ser un rostro importante de la empresa y de ganar uno de los campeonatos más importantes de NXT.

¿Izzi Dome estará en el roster principal de la WWE?

Durante este inicio de año NXT ha sufrido una serie de bajas, mismas que fueron directamente al roster principal de la WWE a través de RAW o SmackDown. No obstante, todo haría indicar que Izzi Dome se mantendrá en la marca amarilla durante más tiempo esperando una oportunidad en un futuro a mediano y largo plazo.