Actualización sobre la salud de Fernando Gago: así se encuentra tras sufrir un infarto

La salud de Fernando Gago generó preocupación en durante los últimos días. El entrenador argentino fue hospitalizado de urgencia tras sufrir un problema cardíaco. La noticia tuvo impacto en Universidad de Chile y en el entorno del director técnico, mientras crecían las dudas sobre su estado físico y su continuidad inmediata. Hay una actualización tranquilizadora.

El lunes se confirmó una actualización sobre la situación de Fernando Gago. El entrenador recibió el alta médica luego de permanecer internado desde la madrugada del viernes. Según informó Universidad de Chile, el exfutbolista continuará su recuperación en su domicilio tras presentar una evolución favorable tras el tratamiento realizado en una clínica chilena.

Fernando Gago en Chivas|Crédito: Mexsport

¿Qué le pasó a Fernando Gago? Actualización sobre la salud del ex Chivas y Necaxa

El club chileno explicó que el técnico sufrió un infarto agudo de miocardio la semana pasada. El problema fue tratado mediante angioplastias para restablecer la irrigación sanguínea del corazón. Después del procedimiento, los médicos observaron una mejora en el estado de salud del entrenador argentino de 40 años.

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Medios locales señalaron que Gago fue trasladado al hospital horas después de la victoria 2-0 de Universidad de Chile sobre O'Higgins. El entrenador había dirigido al equipo en ese encuentro correspondiente a la Liga de Primera. Por ahora, no se informó cuándo volverá a sus actividades deportivas habituales.

Fernando Gago|MexSport

Fernando Gago y su presente en Universidad de Chile

Fernando Gago asumió como entrenador de Universidad de Chile a finales de marzo de este año. Su llegada se produjo meses después de terminar su etapa en Necaxa de México. Antes de dirigir en Chile, también tuvo pasos como técnico por Aldosivi, Racing Club, Chivas de Guadalajara y Boca Juniors.

Como futbolista, Gago jugó en clubes como Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez Sarsfield. Además, formó parte de la Selección de Argentina durante varios años. Su experiencia internacional lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de su generación. Las lesiones graves fueron una constante en su etapa como futbolista.

|MEXSPORT

Los números de Fernando Gago en la Liga BBVA MX

En Chivas de Guadalajara

Partidos dirigidos: 38

Victorias: 17

Empates: 9

Derrotas: 12

En Necaxa

Partidos dirigidos: 20