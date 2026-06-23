Mientras Fernando Gago se recupera de un infarto, club de la Liga BBVA MX le roba un jugador

Fernando Gago vivió momentos complicados el viernes 19 de junio, cuando después de un partido de la U. de Chile, sufrió un infarto agudo de miocardio. No obstante, fue intervenido quirúrgicamente a tiempo y hoy se recupera en su casa. Pero mientras esto ocurría, un club de la Liga BBVA MX se avivó y le robó a un jugador de su equipo.

De acuerdo con información de Radio Cooperativa, Lucas Romero será el nuevo refuerzo de Xolos de Tijuana, club que acudió al Estadio Guadalajara para apoyar a Gilberto Mora en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El paraguayo está a nada de convertirse en refuerzo de Sebastián Abreu para el Apertura 2026.

Lucas Romero llegaría a Xolos de Tijuana|@udechile

El mediocampista se despidió el domingo de la U. de Chile, para partir con rumbo a México y comenzar a realizar los estudios médicos correspondientes y, en caso de que esté en óptimas condiciones, llegar a un acuerdo contractual para que se convierta oficialmente en nuevo fichaje de Tijuana.

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¿Quién es el jugador que perderá Fernando Gago?

Romero es un jugador paraguayo de 22 años que se desempeña como mediocampista. Inició su carrera en Tacuary de su país, donde permaneció bastantes años hasta que a principios de 2025 se marchó al club Recoleta.

La gran oportunidad de Lucas llegó a principios de este 2026, cuando emigró al futbol chileno con uno d

e los clubes más históricos y representativos del país. Pero solo permaneció un semestre, debido a las pocas oportunidades.

El jugador de 22 años le pertenece al Deportivo Recoleta, que se encargará de negociar el traspaso del chileno a Xolos de Tijuana. De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, el paraguayo tiene un valor en el mercado de 350 mil euros, que en pesos mexicanos son casi 7 millones de pesos.